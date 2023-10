Auch nach 30 Jahren des gemeinsamen Musizierens sind die drei Profimusiker Oliver Fabro aus Bad Säckingen und die beiden Sigmaringer Zwillingsbrüder Wolfgang und Harry Eisele noch immer voller musikalischer Lebensfreude. Einmal mehr bewies das Trio dies am Samstagabend auf der Bühne im Laufenburger Schlössle im Rahmen des Akkorde Gitarrenfestivals Hochrhein.

Trio begeistert Publikum

Mit ihrer Weltmusik, einer Verschmelzung spanischer und südamerikanischer Musikstile, die sich mit Jazzelementen vereinigen, wussten die drei Profimusiker das Publikum vom ersten bis zum letzten Stück zu begeistern und zu fesseln. Der Flamenco-Jazz von Oliver Fabro, Harry und Wolfgang Eisele macht einfach gute Laune, der sich keiner entziehen kann, und die den ganzen Konzertabend hindurch auch nicht abriss.

Badisch-schwäbische Formation mit großem Repertoire

Oliver Fabro betonte, dass das Trio stolz und glücklich sei, das 30 Jahre Jubiläum des Trios im Rahmen des Akkorde Gitarrenfestivals Hochrheins feiern zu dürfen. Das vielfältige Programm beinhaltete in einer Retrospektive ganz unterschiedliche Stücke aus den letzten 30 Jahren des Trios, in denen fünf CDs entstanden sind. Die Zuhörer im voll besetzten Konzertsaal im Schlössle erlebten einen facettenreichen Einblick in das große Repertoire der badisch-schwäbischen Musiker Formation.

Klangsymbiose mit Nuancen

Neben rhythmisch energiegeladenen Stücken konnten die Gäste auch ausdrucksstarke Musikstücke zum Wegträumen erleben, allesamt Eigenkompositionen aus der Feder des Bad Säckinger Gitarristen und Komponisten Oliver Fabro, der sich als virtuoser Meister der Gitarre präsentierte. Die außergewöhnliche Symbiose von unterschiedlichen Instrumenten mit Perkussion aus aller Welt, Saxofonen, Querflöte, Mandoline, Klavier und Gitarren und durch die Verschmelzung von verschiedenen spanischen und südamerikanischen Musikstilen sowie Spuren von keltischen Einflüssen sorgt für immer neue Nuancen, durch die das Trio Wege zu einem ganz eigenen experimentellen Musikstil gefunden hat.

Das Festival Das Akkorde Gitarrenfestival Hochrhein findet 2023 zum 23. Mal an acht verschiedenen Spielorten in den Landkreisen Waldshut und Lörrach statt. Die kleine Veranstaltungsreihe fördert durch Konzerte und Workshops das vielstimmige Gitarrenspiel, aber auch die Zusammenarbeit der Kulturveranstalter in der Hochrheinregion, die ihre jeweiligen Konzerte selbst organisieren. Das Programm wartet mit einem Mix aus Stilrichtungen sowie regionalen und auswärtigen Künstlern auf. www.akkorde-hochhrein.de

Harry Eisele schlägt neben dem Pianospiel den Rhythmus auf dem Cajón, einem aus Peru und Kuba stammenden Perkussionsinstrument. Wolfgang Eisele wechselt von seinem Hauptinstrument Saxofon auch zu Querflöte, Gitarre, Trommel oder zur indischen Ton-Trommel Madga, der er durch Streichen und Klopfen interessante Trommellaute entlockt. Harry und Wolfgang Eisele sind zudem Meister des Palmas, einer rhythmischen Klatschtechnik, welche sie mit einer schwindelerregenden Schnelligkeit beherrschen.

Noch mehr Akkorde

Zwei weitere Festivaltermine: Im Kulturzentrum Schloss Bonndorf gastiert am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr der Ausnahmemusiker Zoran Dukić. Das Tango Trio „Tango Sensations“ mit Friedemann Wuttke (Gitarre) präsentiert am Sonntag, 15. Oktober, 17 Uhr, im Bürgersaal Rheinfelden die „Five Tango Sensations“ von Astor Piazolla. Den Schlusspunkt setzt der sizilianische Gitarrenvirtuose Gaetano Siino im KulTurm Öflingen am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr.