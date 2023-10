Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 6. Oktober 1973, unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Albert Wasmer aus Laufenburg und Léon le Cleac‘h aus Le Croisic die erste Partnerschaftsurkunde in Laufenburg.

Am Dienstagvormittag vollzogen Jacques Bruneau Le Croisics Bürgermeister-Stellvertreter und der Laufenburger Bürgermeister, Ulrich Krieger, diesen Akt anlässlich eines Festakts zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic im Pfarrheim Heilig Geist erneut. Mit nahezu 70 Personen waren die französischen Freunde vom 30. September bis zum 4. Oktober zu diesem Anlass nach Laufenburg gekommen.

Auch Bürgermeister-Stellvertreter Jacques Bruneau (rechts) überreichte Bürgermeister Ulrich Krieger ein Gastgeschenk aus Le Croisic. | Bild: Charlotte Fröse

50 Jahre Freundschaft 1973 besiegelten die beiden Städte Laufenburg (Baden) und Le Croisic (Frankreich), vertreten durch ihre damaligen Bürgermeister Albert Wasmer und Léon le Cleac‘h, ihre deutsch-französische Freundschaft durch das Band der Städtepartnerschaft. Als Pioniere der Partnerschaft gelten Alt-Bürgermeister Albert Wasmer, Jakob Eschbach, der frühere Ratsschreiber Georg Gerteis und Karl Eckert (alle bereits verstorben). Letzterer entdeckte die französische Stadt am Atlantik und stellte erste Kontakte her. Der Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises in Laufenburg ist Torsten Amann. Präsidentin des Comité de Jumelage, des Freundeskreises in Le Croisic, ist Stéphanie Thoby. Mehr Informationen zur Städtepartnerschaft gibt es im Internet unter www.laufenburg-lecroisic.de.

Tiefe Freundschaft verbindet die Städte



Ulrich Krieger gab seiner Freude über die große Delegation Ausdruck. Er wertete dies als einen Beleg dafür, wie tief die Verwurzelung über Generationen hinweg bestehe. Rückblickend auf ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Aktivitäten sagte er: „Alle Anlässe haben dafür gesorgt, dass aus Fremden Freunde geworden sind.“ Er bezeichnete die Städtepartnerschaft als ein wichtiges Stück Friedenspolitik. Es sei ein ganz besonderer Schatz gefunden worden, den es gelte zu bewahren. Dabei seien alle gefordert, betonte er, auch mit einem besonderen Blick auf die Jugend. Die Städte bildeten dabei die Keimzellen und Eckpfeiler. Sein besonderer Dank galt den zahlreichen Vereinen, welche die Kontakte und Freundschaften pflegten.

Der Festakt anlässlich 50 Jahre Partnerschaft Laufenburg–Le Croisic wurde zusammen mit vielen geladenen Gästen im Pfarrsaal gefeiert. | Bild: Charlotte Fröse

Beide Seiten freuen sich über die Partnerschaft

Jacques Bruneau, der für die erkrankte Bürgermeisterin Michèle Quellard an der Feier teilnahm, sagte in seiner Rede, dass die seit 50 Jahren anhaltende Freundschaft zwischen beiden Städten eine deutliche Botschaft für Freundschaft, Vertrauen und gegenseitige Achtung ist. Über Generationen hinweg sei diese Partnerschaft der Verdienst vieler Menschen. Er appellierte an die Anwesenden, die Freundschaften weiter zu pflegen.

Die Skyline von Le Croisic brachte Stéphanie Thoby, Präsidentin des Comité de Jumelage Le Croisic, als Gastgeschenk mit und überreicht das Werk an Bürgermeister Ulrich Krieger. | Bild: Charlotte Fröse

Freundschaft nicht nur auf dem Papier

Auch Stéphanie Thoby, Präsidentin des Comité de Jumelage Le Croisic, beschwor den großen Geist der Freundschaft. Sie sagte: „Eine so große Freundschaft zu pflegen, ist eine große Aufgabe und eine Pflicht.“ In dem Zusammenhang dankte sie allen Mitstreitern. Sie zitierte Kurt Tucholsky mit dessen Worten: „Freundschaft ist wie Heimat.“ Für sie sei Laufenburg wie eine zweite Heimat geworden, betonte Thoby. In ihrer Rede regte sie zudem an, neue Aktivitäten, wie beispielsweise Schüleraustausche, zwischen beiden Städten zu fördern. Sie gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Partnerschaft weitere 50 Jahre andauern möge. Torsten Ammann, Vorsitzender des deutsch-französischen Freundeskreises, sagte rückblickend auf die lange Geschichte der Partnerschaft: „Die Freundschaft existiert nicht nur auf dem Papier, sie ist in den Herzen und Köpfen verankert.“

Zum Gedenken an die im Krieg gefallenen Soldaten legten am Kriegerdenkmal in der Codmananlage Torsten Ammann, Vorsitzender des deutsch-französischen Freundeskreises, Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger, Le Croisics Bürgermeister-Stellvertreter Jacques Bruneau und Stéphanie Thoby, Präsidentin des Comité de Jumelage Le Croisic, Kränze nieder. | Bild: Fotostudio Höckendorff.

Gemeinsam genießen und erinnern

Das Ensemble Polygon mit Gabri Maurer (Saxophon) und Simon Natschke (Bass) sorgte anlässlich der Feierstunde für fein akzentuierte musikalische Zwischenspiele.

Dem Festakt im Pfarrsaal voraus ging eine Kranzniederlegung am Mahnmal in der Codman-Anlage, zum Gedenken an die im Krieg gefallenen Soldaten. Ulrich Krieger, Jacques Bruneau, Torsten Ammann und Stéphanie Thoby, legten Kränze nieder.