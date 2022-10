von Susanne Schleinzer-Bilal

Sie waren in den 90ern die Boyband am Hochrhein, hatten den Bundespreis für Jugend rockt gewonnen, die Band Omikron um Schlagzeuger Alexander Dieterle und Keyboarder und Bandleader Jochen Frank Schmidt. Anfang 2000 hatten sie sich aufgelöst. Zwei Alben hatten sie bis dahin produziert. Schmidt und Dieterle wurden dann die „Macher des Gloria Theaters“ in Bad Säckingen. Nach über zwanzig Jahren hat sich die Band „Omikron“ wieder zurückgemeldet, mit Frontmann Johannes Hog, Keyboarder Jochen Frank Schmidt, Gitarrist Markus Oschwald, neu dabei Bassist Eric Schleusener und Schlagzeuger Alexander Dieterle.

Am vergangenen Samstag sind sie in der Halle 12 in Laufenburg mit neuen und alten Liedern wieder zur Freude der zahlreichen Zuschauer wieder aufgetreten. „Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier zu stehen, es ist über 20 Jahre her, dass wir hier auf der Bühne stehen durften und für euch Musik machten. Wir wollen heute in Erinnerungen schwelgen, alte und neue Lieder präsentieren, euch mitnehmen auf eine Reise durch unser Leben“, begrüßte Hog die Zuschauer.

Bereits nach dem ersten Beitrag (“Das ist einfach ein Lied über ein einfaches Mädchen“) sangen und klatschten die Zuschauer, allesamt eingefleischte Fans der ehemaligen Boyband, begeistert mit. Die Menge tobte, als dann mit dem zweiten Lied „Sometimes I wanna be a refrigerator“, ein Song aus der zweiten CD gespielt wurde. „Natürlich hat das Lied einen tieferen Sinn, für den. der genau hinhört“, erklärte Hog. Kühlschränke seien wichtig im Leben eines Mannes, aber auch die Mamas. Ein großes Thema in den Liedern des Abends waren „Männer“. Denn „Männer reden auch über Gefühle, oder Männerfreundschaften.“

Mitsingen für alle hieß es dann wieder bei „Ich will zurück nach Westerland“, einem Song der Punk-Band „Die Ärzte“. „Ihr seid genial, ihr haut mich um“, lobte Hog die Zuschauer, und „ihr seid das beste Publikum der Welt“, als die Zuschauer im Takt mitklatschten. Aus dem Musical „Happy landing“, hatten sie dann einen Geburtstagssong gemacht, „für alle, die heute oder nächste Woche Geburtstag haben.“ Die begeisterten Zuschauer holten die Musiker mit lauten „Zugabe-Rufen“ immer wieder auf die Bühne. „Das hat sich so toll angefühlt, bis zum nächsten Mal“ bedankte sich Hog bei dem begeisterten Publikum.