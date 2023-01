Der sechste Laufenburger Stadtlauf findet am Sonntag, 22. Januar, statt. Der erste Start erfolgt um 9.30 Uhr, um 13.35 Uhr bilden die Piccolos den Abschluss. Die Swiss Cycling Veteranen Bezirke Laufenburg – Rheinfelden und Swiss Cycling Fricktal haben eine Strecke durch die Altstadt von Laufenburg festgelegt. Es geht auch ein kurzes Stück nach Laufenburg/Baden. Die Strecke führt ab dem Rathaus Schweiz durch die Laufengasse, Untere Wasengasse, Hinterer Wasen, Obere Wasengasse, Gerichtsgasse zur Kirche, durch die Burgmattstraße und Fischergasse über die Rheinbrücke, rechts zum Wendepunkt, nach der Unterführung beim Rathaus dann wieder über die Rheinbrücke zurück zum Rathaus.

Bernadette Rippstein vom Organisationskomitee des 35. Raiffeisen Fricktal Cup (Zweite von rechts) sorgt, wie hier beim 5. Laufenburger Stadtlauf vor einem Jahr, zusammen mit weiteren Mitgliedern vom Schweizer Organisationskomitee, für einen einwandfreien Ablauf des Laufenburger Stadtlaufs. | Bild: Reinhard Herbrig (Archiv)

Mitmachen kann jeder. Je nach Kategorie ist die Strecke zwei- bis viermal zu bewältigen. Für die Jüngsten wird sie verkürzt. Anmeldung und Auskunft bei Bernadette Rippstein, Telefon 004162/871 29 71, oder per E-Mail (bernadette.rippstein@hispeed.ch). Nachmeldungen sind am 22. Januar ab 8.15 Uhr in der Burgmattturnhalle in Laufenburg/Schweiz möglich.