Nach Einzelheiten des Breitbandausbaus in der Altstadt Laufenburg und im Stadtteil Stadenhausen durch den Telekommunikationsanbieter Stiegeler Internet Service (Schönau) erkundigte sich in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung der ehemalige Stadtrat und Luttinger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis. Dabei ging es um die Möglichkeit, ob Vectoring für Stadenhausen möglich sei, und ob beim Vectoring für die Altstadt Leerrohre der Telekom genutzt werden könnten.

„Im gesamten Stadtgebiet haben wir Leerrohre der Telekom – auf die greift Stiegeler nicht zurück“, kritisierte Gerteis. Er verlangte, das Unternehmen zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur zu verpflichten. Bürgermeister Ulrich Krieger antwortete, dass dies nicht möglich sei. Wenn die Firma eine Trasse beantrage, müsse die Stadt diese bewilligen.

„Selbstverständlich haben wir geprüft, ob dort schon etwas liegt, denn es ist immer einfacher, bestehende Leitungen zu nutzen“, erklärte Marina Stiegeler auf Anfrage unserer Zeitung. Der Bau einer eigenen Glasfasertrasse entlang der Landesstraße sei nötig, da es dort bisher keine entsprechende Infrastruktur gebe. Mit der neu verlegten Glasfaser werde das Multifunktionsgehäuse am Parkhaus Rheinterrasse angefahren. „Ab dort nutzen wir die bestehenden Kupferleitungen der Telekom, die in die Altstadt führen, für das Vectoring. Es werden also keinerlei Tiefbaumaßnahmen in der Altstadt ausgeführt.“ Der Bau der Zuleitungstrasse habe sich wegen Umplanungen verzögert und sei nun für Ende Februar/Anfang März angesetzt, sagte Stiegeler. Ursprünglich hätten zu diesem Zeitpunkt die Altstadt schon versorgt werden sollen.

Zu der Möglichkeit, auch Stadenhausen über Vectoring zu versorgen, hatte Bürgermeister Krieger im Gemeinderat erklärt, dass Stiegeler dies geprüft habe. Wegen der Distanzen sei Vectoring aber nur an dem stadtwärts liegenden Teil des Stadtwegs machbar, nicht aber in Stadenhausen selbst.