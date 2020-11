von Susanne Schleinzer-Bilal

Er hatte seinen minderjährigen Sohn eine Strecke von circa 50 Meter mit seinem Auto fahren lassen, obwohl dieser keinen Führerschein hatte, strafbar als vorsätzliches Anordnen oder Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Richterin Ulrike Götz verurteilte den 51-jährigen Angeklagten zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 60 Euro. Staatsanwalt Tobias Haselwander hatte für eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 90 Euro plädiert, der Strafbefehl hatte sich auf 2000 Euro belaufen. Der 51-Jährige gab an, seinen Sohn eine kurze Strecke auf einer kaum befahrenen Straße gefahren zu lassen haben.

Polizeistrafe fällt Fahrweise auf

An einer Engstelle der Straße waren sie zufällig einer Polizeistreife im Auto begegnet, der das Verhalten des Fahrers, dem Sohn, verdächtig vorgekommen war. Dieser habe bereits mit dem Theorieunterricht in der Fahrschule begonnen, habe die Fahrstunden wegen der aktuellen Pandemie aber nicht machen können. „Ich weiß, das ich etwas falsch gemacht habe“, gab der Angeklagte zu. Ein Polizeihauptkommissar, der damals dem Paar mit dem Auto entgegengekommen war und als Zeuge vor Gericht erschienen war gab an, ihm sei das Verhalten des jungen Fahrers sofort ins Auge gestochen. „Der Fahrer wirkte extrem nervös und war relativ weit nach rechts ausgewichen“, gab der Beamte an. Dazu sei die Fahrweise merkwürdig gewesen. Sie hätten dann sofort gewendet und den Fahrer samt Vater zu Hause aufgespürt und zur Rede gestellt.

Vorsätzlich gehandelt

Der Angeklagte habe den Tatvorwurf eingeräumt, was zu seinen Gunsten spreche, erklärte Haselwander. Anderseits habe er vorsätzlich gehandelt, begründete er seinen Strafantrag. „Sie haben zugelassen, dass ihr Sohn ohne Fahrerlaubnis auf öffentlichen Wegen fährt. Da kann richtig etwas passieren, er hat einfach die Erfahrung nicht“, ermahnte die Richterin den Angeklagten. Zu seinen Gunsten spreche der kurze Weg und dass er strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten sei.