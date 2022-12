Auch in Laufenburg, Murg und Albbruck feierten in den vergangenen Tagen zahlreiche römisch-katholische und evangelische Christen das Fest der Geburt Jesu Christi. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie war es das erste Weihnachtsfest ohne Kontaktbeschränkungen. Das machte sich vielerorts am Besuch der Christmetten, Eucharistiefeiern und Festgottesdienste bemerkbar.

Inhaltlich spielte beim Fest der Liebe und des Friedens in den Predigten der seit über 300 Tagen währende Angriffskrieg gegen die Ukraine eine große Rolle.

16 Zusammenkünfte umfasste der Gottesdienstkalender der römisch-katholischen Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen. Pfarrer Klaus Fietz, Kaplan Philipp Ostertag, Diakon Wathek Matti und andere Mitglieder der Seelsorgeteams verkündeten der Gemeinde drei Tage die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes. Allein am Samstag wurden in Hochsal, Albbruck und Buch zeitgleich um 16 Uhr Krippenfeiern für Familien abgehalten. Im Laufe des Abends folgten ein Familiengottesdienst in Schadenbirndorf sowie vier festlich gestaltete Christmetten in Luttingen, Unteralpfen, Laufenburg und Albbruck, die letzten um 22 Uhr abgehalten. An den beiden Weihnachtsfeiertagen wurden in Birndorf, Luttingen, Unteralpfen, Laufenburg und Albbruck Festgottesdienste zelebriert.

Beim Krippenspiel in der Magnuskirche in Murg stimmten sich am Samstagnachmittag viele Familien auf Heiligabend ein. Bild: Brigitte Chymo

„Wie kann bei all dem Geschehen in diesem Jahr Weihnachten werden?“, fragte Pfarrer Fietz am ersten Weihnachtsfeiertag beim Festgottesdienst St. Martin Luttingen angesichts der vielen schlechten Nachrichten. „Ich könnte verzweifeln bei so viel Leben-Verachtendem, Leben-Verhinderndem, Leben-Zerstörendem!“ Aber Weihnachten richte sich nicht nach der Weltlage. „Weihnachten ist ein Perspektivwechsel hin zum Leben! Also muss ich, müssen wir Weihnachten feiern, dem Leben zuliebe!“, predigte der Geistliche. Er nannte Weihnachten eine Erinnerung, „dass wir dem Leben verpflichtet sind, jedem Leben, und es nicht der Gewalt und der Menschenverachtung überlassen“.

Auch in Murg und seinen Ortsteilen, die in der römisch-katholischen Kirche zur Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg gehören, fanden zahlreiche an Heiligabend Krippenfeiern, Christmetten und Wortgottesdienste statt. Beim Hochamt am Ersten Weihnachtsfeiertag in St. Magnus in Murg stellte Pfarrkooperator Steffen Kolb die Frage: „Bleiben wir an Äußerlichkeiten, an Krisen, an gottfernen Ideen und somit am Dunkel der Zeit hängen oder steigen wir durch zu Jesus Christus, der Weihnachten das göttliche Licht brachte? Lassen wir uns von ihm ganzheitlich ins göttliche Geheimnis hinein heilen, in sein wahres Licht und somit in eine helle ,göttliche‘ Zukunft auf dieser Erde?“

Voll besetzt war die Bucher Kapelle bei der Familienkrippenfeier. Monika Eckert hatte mit ihren Texten den Gottesdienst feierlich gestaltet und Kinder vom Bucher Grundschulchor und noch jüngere Kinder umrahmten mit ihrem Gesang die Krippenfeier an deren Ende die Trachtenkapelle Buch in der zwischenzeitlich eingetretenen Dämmerung im Freien Weihnachtslieder spielte. Bild: Doris Dehmel

Weniger eng war der Gottesdienstkalender in den evangelischen Kirchengemeinden Laufenburg, Albbruck und Murg gefüllt. Dies lag auch daran, dass die ersten beiden Kirchengemeinden eine Art Arbeitsteilung pflegten. Am ersten Feiertag waren auch die Albbrucker nach Laufenburg zum abendlichen Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Regine Born in der Versöhnungskirche eingeladen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag hielt die Albbrucker Pfarrerin Heidrun Moser den vormittäglichen Abendmahlsgottesdienst in der Christuskirche Albbruck ebenfalls für beide Gemeinden. An Heiligabend waren in beiden Kirchen Zusammenkünfte speziell für Familien mit Kindern sowie anschließend Gottesdienste angeboten worden.

In der Albbrucker Christuskirche führte Pfarrerin Moser am Heiligen Abend aus: „Dass trotz allem, was wir auch in diesem Jahr wieder sehen mussten, an Bildern des Schreckens und des Todes, dass trotz allem eine ganz andere wunderbare Macht über uns waltet, die lebendig macht und die Schrecken des Todes überwindet am Ende.“ Jesu Geburt sprenge die Weltgeschichte. „Und deswegen beginnt unsere Zeitrechnung mit der Geburt Jesu. Zur Zeit des Friedenskaisers Augustus, der sein römisches Reich mit Waffengewalt im Frieden zusammenhält, wird der Friedefürst Jesus geboren, dessen Reich nicht von dieser Welt ist.“

In der evangelischen Christuskirche Murg wurde an Heiligabend eine kindgerechte Christvesper und am Zweiten Weihnachtstag ein Abendmahlsgottesdienst angeboten. Am ersten Feiertag hielt Pfarrer Martin Rathgeber einen Abendmahlsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Herrischried ab, die ebenfalls zu seiner weitläufigen Gemeinde gehört.