von Andrea Worthmann und Markus Vonberg

Auf der Laufenburger Altstadtbrücke ist es derzeit dunkler als üblich – trotz weihnachtlicher Dekoration: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Weihnachtsbeleuchtung beschädigt und teilweise zerstört. Wie Ivan Brigante, Stadtschreiber im Schweizer Laufenburg, sagt, wurden die Lichterketten durchgeschnitten. Außerdem seien in der Schweizer Altstadt mehrere Weihnachtsbäume verschwunden und „höchstwahrscheinlich in den Rhein geschmissen worden“, so Brigante. „Besonders traurig und schade ist es für das Dekorationsteam des Fördervereins Tourismus Laufenburg, das viel Freizeit aber auch Vereinsgelder in die Verschönerung der Stadt zur Weihnachtszeit gesteckt hat“, sagt Andrea Baumann, Leiterin der Touristinfo Laufenburg/CH.

Sie spricht von einer „kleinen Anzahl beschränkt denkender Menschen, die sich dazu hinreißen lassen.“ Und fragt: „Es macht mich nachdenklich und ängstlich, denn was kommt als Nächstes?“ Dennoch lässt sich das Deko-Team nicht entmutigen, auch wenn es letztes Jahr bereits ähnliche Fälle von Zerstörungswut vorfand. Ein Teil der zerstörten Beleuchtung wurde ersetzt, vollumfänglich ist dies aus finanziellen Gründen aber nicht möglich. Außerdem wurde Anzeige erstattet.

Von der Zerstörungswut verschont blieb bis auf kleinere Ausnahmen bisher der deutsche Teil Laufenburgs. Doch auch dort hat das Altstadtteam, das hier seit vielen Jahren die Straßen im ehrenamtlichen Einsatz weihnachtlich schmückt, schon viel Erfahrung mit Dummheit und Zerstörungswut machen müssen. „Das Problem auf der Brücke hatten wir jedes Jahr. Da werden grundsätzlich die Päckle sofort abgerissen und in den Rhein geworfen“, berichtet Michaela Werne. Zunächst habe das Altstadtteam die Schäden immer ausgebessert, neuen Schmuck aufgehängt und die Lichterkette wieder geflickt. Dieses Jahr habe man sich geeinigt, auf der Brücke auf aufwendige Deko zu verzichten. Deshalb habe man sich umsomehr darüber gefreut, dass die Schweizer dieses Jahr angeboten hatten, die gesamte Laufenbrücke zu dekorieren. „Umso trauriger ist es, dass die Deko auch dieses Jahr wieder gleich an den ersten Tagen beschädigt wurde“, sagt Werne.

Gleich mehrere Fälle

Beim Zerstörungsakt handelt es sich nicht um einen Einzelfall. In den letzten Tagen und Wochen gab es in Laufenburg/CH gleich mehrere Fälle von Vandalismus, berichtet Brigante. Autos wurden beschmiert und rund um das Parkhaus am Marktplatz gab es gleich eine Häufung von Vorkommnissen. In der Liftanlage wurde gesprayt und uriniert, Beschilderungen und Signaltafeln wurden beschmiert und mit Aufklebern verunstaltet.

In den letzten Tagen gab es auch eine Art Lausbubenstreich, der zwar nicht zu Zerstörung beitrug, aber doch für Verwirrung sorgte: Einige öffentliche Plätze wurden mit Absperrband versehen, so etwa auf dem Schulareal Burgmatt, aber auch auf der badischen Seite die öffentlichen Parkplätze vor dem Bistro „Hähnle“.