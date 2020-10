von Peter Meister

In der katholischen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck wird es dieses Jahr wegen der Corona-Gefahr an Weihnachten keine Gottesdienste wie gewohnt geben. Auch die üblichen Laternenumzüge zu St. Martin fallen aus.

Wie kann es gelingen, aktuell und vor allem auch im Hinblick auf Weihnachten möglichst vielen Gläubigen einen Gottesdienst anzubieten? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Pfarrgemeinderäte unter Leitung von Pirmin Böhler und das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck in der jüngsten Sitzung. Einigkeit bestand darin, dass es bei den geltenden Corona-Beschränkungen nicht möglich sein wird, Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen mit über 250 Besuchern, wie bisher in der Familien-Christmette an Heilig Abend in Luttingen, zu feiern. Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Regelungen sind durch die steigenden Infektionsraten zunichte gemacht worden. Man hält sogar restriktivere Maßnahmen für möglich.

Wie Gemeindereferentin Sabine Gerteis informierte, sind Krippenfeiern und andere Feiern speziell für Familien in den Kirchen nicht zulässig. Die Diskussion drehte sich um Ideen, wie und wo Gottesdienste außerhalb der Kirchen gefeiert werden könnten: Kurzgottesdienste im Freien in winterlicher Atmosphäre, was auch ein völlig neues Erlebnis sein könnte, oder Gottesdienste in Hallen. Gesetzt ist bisher nur die Waldweihnacht am 4. Advent in Laufenburg, zu der letztes Jahr trotz Katastrophenwetters viele Eltern mit ihren Kindern kamen. Da die Realisierung von Alternativen nicht ohne die Mithilfe der jeweiligen Gemeindeteams geht, wurde beschlossen, diese Gremien in die Planung einzubinden.

Unterschiedliche Auffassungen

Unterschiedliche Auffassungen gab es zu der Frage, Gottesdienste über die Homepage der Seelsorgeeinheit zu streamen, damit die Gemeindemitglieder auf diese Weise an den Feierlichkeiten teilnehmen könnten. Die Mehrheit tendierte dazu, die Liturgie in Gemeinschaft zu feiern und „nicht nur was zum Konsum anzubieten“. Auch Pfarrer Klaus Fietz sieht im Streaming kein primäres Bedürfnis. Er plädierte dafür, Orte zu finden für Präsenzgottesdienste. Zur Sprache kam auch, dass keine Kirche über eine stabile Internetleitung verfügt, Grundvoraussetzung, um Filme live in die Wohnzimmer liefern zu können. Aktuell sieht sich die Seelsorgeeinheit auf einem guten Weg. Die Gottesdienste werden wieder gut angenommen und in den nächsten Wochen werden an den Wochenenden mit sechs Eucharistiefeiern sogar mehr Gottesdienste angeboten als vor Corona. Möglich wird dies durch die Verstärkung des Pastoralteams durch Kaplan Philipp Ostertag und die Bereitschaft beider Priester, am Wochenende mehr als zwei Gottesdienste zu feiern. Die Hauptgottesdienste am Sonntag werden nach wie vor in Albbruck und Luttingen stattfinden, weil da die meisten Sitzplätze zur Verfügung stehen.

St. Martin in anderer Form

Auch St. Martin darf nicht wie gewohnt mit Umzügen gefeiert werden. Die beiden katholischen Kindergärten Hochsal und Birndorf gehen mit ihren Gruppen aber in die Kirche. Mit Sorge sieht der Pfarrgemeinderat die um sich greifende Mode, dass die weltlichen Kindergärten mit der alten St. Martinstradition brechen und Lichterfest feiern.