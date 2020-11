von sk

Es wird kein Weihnachten wie immer, aber dennoch wird auch in diesem Jahr Weihnachten gefeiert. Die Kirchengemeinde in Laufenburg schafft für die Weihnachtsfeiertage in diesem außergewöhnlichen Jahr ganz unterschiedliche Angebote. „Gerade in diesem so herausfordernden Jahr ist es uns besonders wichtig, dass Menschen die frohe Botschaft von Weihnachten hören können: Gott kam in Jesus in diese Welt, in unsere Verzweiflung und Unsicherheit. Er hat Licht ins Dunkel gebracht“, sagt Pfarrer Michael Born.

Vor der evangelischen Kirche steht seit dem Ersten Advent ein Regal, in dem zwei verschiedene Faltblätter mit Gebeten, Anregungen und Impulsen für eine Weihnachtsfeier zu Hause bereitliegen – eine „Weihnachtsandacht für zu Hause“ und das Heft „Anders Weihnachten feiern“. Ergänzend dazu finden sich dort Liedhefte mit Advents- und Weihnachtsliedern. Das alles und noch weitere Materialien können kostenlos mitgenommen werden und zu Hause genutzt werden.

Auf der Internetseite der Gemeinde (www.ekilauf.de) wird außerdem ein Video-Gottesdienst zu Weihnachten zu sehen sein, denn laut Pfarrerin Regine Born wurden seit dem Frühjahr gute Erfahrungen damit gesammelt. „So viele Menschen sind dankbar, dass sie zu Hause bleiben können und dort online Gottesdienst feiern können. Trotzdem ist uns wichtig“, betont Regine Born, „dieses Jahr auch eine Lösung für einen gemeinsamen Gottesdienst zu suchen – selbstverständlich unter Einhaltung aller gebotenen Regelungen.“

24. Dezember im Freien

Neben den Angeboten für zu Hause plant die Kirchengemeinde daher einen Gottesdienst am Nachmittag des 24. Dezember im Freien mit umfangreichem Schutzkonzept. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort wurde die Kirchengemeinde beim SV 08 Laufenburg fündig. „Ich freue mich sehr, dass die Kirchengemeinde auf uns zugekommen ist. Wir tragen gerne mit der Sportanlage dazu bei, dass in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen gemeinsam Weihnachten gefeiert werden kann“, sagt Johann Scheible, Vorsitzender des SV 08 Laufenburg.

Anfang Dezember entscheidet das Planungsteam der Kirchengemeinde und informiert wieder, wann und wie dieser Gottesdienst an Heiligabend stattfinden kann. Aufgrund der aktuellen Infektionslage können sich Regelungen für Gottesdienste in den kommenden Wochen auch kurzfristig ändern. Weitere Informationen und Kontakt im Internet (www.ekilauf.de).