Die ungewöhnlich starken Schneefälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sorgten im gesamten Laufenburger Stadtgebiet im Straßenverkehr für Unfälle und starke Behinderungen. Weil immer wieder Bäume unter der Schneelast umbrachen, war die Feuerwehr praktisch die ganze Nacht über im Einsatz, um blockierte Straßen wieder frei zu machen. Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt waren mit Räumfahrzeugen unterwegs, um Straßen vom Schnee zu räumen. Die Allmendstraße, die Straße Rotzel-Hänner und die Straße Hochsal-Schachen sind seit gestern Abend wegen Baumsturzgefahr gesperrt.

Die Polizei warnt eindringlich davor, die Gefahr die von dem niedergegangenen nassen Schnee ausgeht zu unterschätzen. „Zahlreiche Bäume drohen immer noch unter der Last zu brechen und stellen eine tödliche Gefahr dar“, heißt es in einer für ganz Südbaden geltenden Mitteilung der Polizei. Ebenso gehe eine nicht unerhebliche Gefährdung von niedergehenden Dachlawinen aus.

Ein Fahrzeug der Technischen Betriebe der Stadt schleppt ein liegengebliebenes Fahrzeug der Post die verschneite Hauptstraße hinauf. | Bild: Fotostudio Höckendorff

Die Laufenburger Feuerwehr wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag an nicht weniger als 32 Einsatzstellen gerufen, um Verkehrswege von umgestürzten Bäumen zu befreien. Feuerwehrkommandant berichtete unser Zeitung, dass am Donnerstag um 17.30 Uhr die erste Gruppe ausgerückt sei, am Freitagvormittag um 10 Uhr die vorerst letzte. Bis 1 Uhr morgens seien drei Gruppen der Abteilung Nord mit 22 Mann im Einsatz gewesen. Diese seien dann von zwei Gruppen mit 18 Mann der Abteilung Nord abgelöst worden.

Weil der Rathausplatz tief verschneit ist, machen die Beschicker des Laufenburger Wochenmarkts wieder kehrt. | Bild: Vonberg, Markus

Baumbrüche habe es über das gesamte Stadtgebiet verteilt gegeben, so Rebholz. Besonders gefährdet seien extreme Hanglagen wie am Altstadtbahnhof und unterhalb der evangelischen Kirche. Der Feuerwehrkommandant berichtet auch von mehreren Verkehrsunfällen und liegengebliebenen Autos in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. So sei auf der L 151a bei Hochsal ein Auto gegen einen Baum gefahren. Zwischen Hochsal und Schachen sei ein Fahrzeug zwischen Bäumen eingekeilt gewesen und habe weder vorwärts noch rückwärts fahren können. „Ich verstehe, dass manche trotz der Straßenverhältnisse zur Arbeit fahren müssen. grundsätzlich sollte man an einem solchen Tag besser zu Hause bleiben“, sagte Rebholz.