von sk

Dieses Jahr wird es kein Sommerlager in Laufenburg (Solala) für Kinder und Jugendliche geben. Dies teilt Sabine Gerteis im Namen des Lagerleitungsteams mit. „Aufgrund einzuhaltender Mindestabstandsregelungen und Hygienemaßnahmen ist es aber leider nicht möglich, in diesem Jahr die Durchführung des Sommerlagers zu verantworten.“ Das Solala-Team bittet alle bereits angemeldeten Kinder und Jugendlichen um Verständnis für die diesjährige Absage und hofft, nächstes Jahr das Sommerlager in Laufenburg wieder im gewohnten Rahmen anbieten zu können.