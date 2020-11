„Die Hauptwasserleitung zum Haus ist undicht. Das Wasser wird am Donnerstag abgestellt. Sorgen Sie noch für Wasservorrat.“ Mit diesem Aushang und durch telefonische Benachrichtigung wurden vergangene Woche am späten Mittwochabend in der Laufenburger Oststadt die Bewohner der Häuser Hochstraße 1 und 3 aufgeschreckt.

Zwei aufmerksame Hausbewohner und die Hausmeisterin Stefanie Haberstock hatten die Stadtwerke von einem Leck im Wassernetz informiert. Tatsächlich standen die Mitarbeiter der Technischen Betriebe bereits um 8 Uhr auf der Matte, um das Leck, dass direkt vor den Hauseingängen des achtstöckigen Hochhauses, in dem 36 Familien wohnen, zu beheben.

Vorsichtiges Vorgehen

Da neben der Wasserleitung auch Stromkabel verlegt sind, mussten die Mitarbeiter äußerst vorsichtig zu Werke gehen, um den Schaden nicht noch zu vergrößern. Zusammen mit der Laufenburger Blechnerei Gamp, welche das Leck mit einer Reparaturmanschette verschloss, konnten die Anwohner der beiden Hochhäuser 1/3 und 5/7 am Freitag wieder Wasserhahn und WC-Spülung betätigen.

Hochrhein Ist der Höhepunkt der zweiten Corona-Welle nun erreicht? So haben sich die Infektionskurven in den vergangenen Tagen entwickelt Das könnte Sie auch interessieren

Wie Christian Gerspacher von den Technischen Betrieben mitteilte, kommen solche und ähnliche Fälle pro Jahr 10 bis 15 Mal vor. Zum einen melden, wie im geschilderten Fall, aufmerksame Bewohner solche Lecks. Zum anderen wird die Einspeisung des Trinkwassers ins Ortsnetz ständig auf erhöhte Wasserverbräuche überwacht. Um die Wasserverluste so klein wie möglich zu halten, wird vermuteten Leckagen unverzüglich nachgegangen um die Ursache schnellstmöglich beheben zu können. In Laufenburg ging nach Auskunft der Stadtwerke 2018 jeder vierte Liter Wasser verloren: Von 683.000 Kubikmetern, die aus den Trinkwasserbrunnen der Stadt in das Netz eingespeist wurden, versickerten 172.000 Kubikmeter wegen Rohrbrüchen oder Lecks wieder im Boden. Um Trinkwasser in gewohnt, einwandfreier Qualität zur Verfügung zu stellen, wird laufend in die Anlagen der Wasserversorgung investiert. Zuletzt 1,3 Millionen Euro in die Sanierung der beiden Wasserkammern des Hochbehälters Rappenstein.