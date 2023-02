Die alljährlichen Salmwochen im Frühling erinnern daran, dass Laufenburg einst eine Hochburg der Salmfischerei war und der Laufenburger Salm/Lachs ein weit über die Landesgrenzen hinaus begehrter Fisch. In diesem Jahr laden die Laufenburger Gastronomen beidseits des Rhein vom 10. März bis 7. April zu einem interessanten Programm rund um den Salm ein.

Vom Salm-Festival und anderen kulinarischen Höhepunkten

Gestartet wird am 11. März mit einem Brunch im „Gasthaus Kranz“ in Luttingen. Weiter geht es am 23. März mit einem Salm-Festival in 4 Gängen. Hierzu lädt „Brutsches Rebstock“ ein. Am 31. März bietet das Küchenteam des „Gasthauses Engel“ aus Luttingen ein Salm-Menü mit musikalischer Unterhaltung. Einzigartiges kann am 2. April an der „Salmigrotte“ in Laufenburg/CH probiert werden, wenn die Salmfänger den Fisch am offenen Feuer garen. Während der Salmwochen halten das „Café Maier“ sowie die „Magazin Bar“ ebenfalls Köstlichkeiten bereit. Was haben Schoggi und Salm gemeinsam? Eigentlich nichts, außer der Salm ist aus Schoggi. Zu probieren in der Schoggi-Werkstatt in der Schweizer Altstadt.

Mit Graf Hans auf den Spuren der Salmfischerei

Das kulinarische Programm wird durch zwei Stadtführungen ergänzt: Am 25. März lädt Graf Hans IV. zu einem Städtespaziergang ein, und am 2. April ist mehr über den ehemals blühenden Berufsstand der Fischerei erfahren. Anmeldung und weitere Informationen dazu bei der Tourist-Info Laufenburg/CH Telefon +41 62 874 44 55 oder Tourist- und Kulturabteilung Laufenburg/D Telefon +49 7763 806-141. Komplettes Programm unter www.grenzenlos-geniessen.de