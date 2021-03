von Peter Meister

Der in die Luttinger St. Martinskirche verlagerte kirchliche Teil des traditionellen Hauensteiner Josefsfest wurde am Sonntag überaus würdig gefeiert. Trachtenträger gaben dem Gottesdienst ein besonderes Gepräge und sorgten dafür, dass wenigstens ein Teil des Flairs des seit Jahrzehnten in der 1641 erbauten Bergkirche begangenen Patroziniums vorhanden war. Welchen Stellenwert das Josefsfest Hauenstein hat, zeigt sich auch an der Zahl der Gottesdienstbesucher. Nachdem es im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit Menschengedenken ganz dem Lockdown zum Opfer gefallen war, sind gut 80 Gläubige in die Kirche St. Martin gekommen. Nur ganz wenige mehr hätten unter Corona-Bedingungen Platz finden können.

Kaplan Philipp Ostertag verdeutlichte, warum der heilige Josef auch in der heutigen Zeit noch Vorbild ist. Um Gottes Willen zu erfüllen, habe er Maria als seine Frau zu sich genommen, um für sie und deren Kind Jesus zu sorgen und es zu erziehen, in Güte und Milde, aber auch mit der notwendigen Strenge. Damit habe er seine eigenen Interessen zurückgestellt, um etwas Höherem zu dienen. „Josef zeigt sich ganz als Vater. Und Ich bin mir sicher, dass er auch ab und an den Knaben Jesus in seine Schranken gewiesen hat, wenn es nötig war. Kinder brauchen Männer als Vorbilder. Der heilige Josef war so ein Vorbild für Jesus. Josef kann aber mit seinem Pflichtbewusstsein und seiner Bescheidenheit uns allen Vorbild sein“, sagte Kaplan Ostertag.

Pfarrgemeinderätin Martina Ebner gratulierte Selma Troll zum 80. Geburtstag. Es sei eine glückliche Fügung, dass die Mesnerin der Josefskapelle in Hauenstein am Tag des Festgottesdienst Geburtstag feiere. Selma Troll, die auch 20 Jahre Mesnerdienst in St. Martin leistete, betreut seit 1988 die Josefskapelle, die man nur über viele Treppenstufen erreicht. Selma Troll sei für die Gemeinde ein Glücksfall.

Der Gottesdienst wurde von einer Schola aus Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors St. Martin mit Lothar Rist an der Orgel bereichert.