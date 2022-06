Der baden-württembergische Schwarzwaldverein hält seine diesjährige Hauptversammlung in Laufenburg ab. Die Vertreter der in 220 selbständige Ortsvereinen organisierten rund 60.000 Mitglieder treffen sich am Samstag, 25. Juni, in der Rappensteinhalle. Die Veranstaltung voraus gehen vom 22. bis 24. Juni die Hotzenwälder Wandertage, zu denen der Schwarzwaldverein alle Wanderfreunde einlädt. Der Hauptverein hält seine Jahresversammlung in Laufenburg ab, weil der dortige Ortsverein dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Waldshut-Tiengen So schön kann Wandern sein: Rainer Feudel gibt Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene Das könnte Sie auch interessieren

Während die Hauptversammlung und die begleitenden Veranstaltungen sich nur an Mitglieder des Vereins richten, stehen die Hotzenwälder Wandertage allen Interessierten offen. Sieben geführte Wandertouren bieten der Schwarzwaldverein Laufenburg, benachbarte Ortsgruppen und der Hauptverein von Mittwoch, 22. Juni, bis Freitag, 24. Juni, an. Sie sind zwischen 8 und 23 Kilometer lang und führen durch Laufenburg und sein Umland im Schwarzwald und im Jura.

Kostenlos an Wanderungen teilnehmen

Die Teilnahme ist bei allen Wanderungen kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich und telefonisch (07052/934473) sowie per E-Mail (ursula_flesch@web.de) möglich. Genauere Informationen zu den Touren gibt es auf der Homepage des Schwarzwaldvereins (www.schwarzwaldverein.de/hotzenwaelder-wandertage).

Das Programm der Hotzenwälder Wandertage 2022 22. Juni: 9-Stadtteile-Weg und Caisterchopf Gebhard Baumgartner vom Schwarzwaldverein Laufenburg wandert auf dem 9-Stadtteile-Weg Laufenburg. Treffpunkt am Mittwoch, 22. Juni. 9 Uhr auf dem Andelsbach-Parkplatz in Laufenburg. Die Strecke beträgt 23 Kilometer. Mit Jürgen Stößer vom Schwarzwaldverein Laufenburg geht es am selben Tag zum Aussichtspunkt Chaisterchopf. Treffpunkt um 17 Uhr an der Laufenbrücke in Laufenburg. Die Strecke ist 8 Kilometer lang. 23. Juni: Cheisacher, Estelberg und Forellenbach Zum Sonnenaufgang wandert auf den Cheisacher mit seinem Aussichtsturm am Donnerstag, 23. Juni, Gertrud Oeschger vom Schwarzwaldverein Laufenburg. Treffpunkt zur 18 Kilometer langen Wanderung ist um 4 Uhr die Kirche im schweizerischen Sulz. Den Kulturwanderweg Estelberg begeht Robert Burkart vom Schwarzwaldverein Albbruck. Die elf Kilometer lange Wanderung beginnt um 10 Uhr am Wanderparkplatz Estelberg. Mit schönen Aussichten zum Forellenbach und Vogellehrpfad wandert Karl-Heinz May (Schwarzwaldverein Göhrwihl). Die Strecke ist 9 Kilometer lang. Treffpunkt um 14 Uhr am Heimatmuseum Göhrwihl. 24. Juni: Hotzenwald und Hotzenpfad Von den Höhen des Hotzenwaldes hinunter zum Hochrhein geht es am Freitag, 24. Juni, über 18 Kilometer mit Martin Huber vom Schwarzwaldverein Hauptverein. Treffpunkt an der Pfarrkirche Rickenbach um 9.15 Uhr. Den Hotzenpfad erwandert Martin Lauber vom Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald. Treffpunkt für die 13 Kilometer lange Rundtour ist um 10 Uhr der Parkplatz Solfelsen.

Der 1864 in Freiburg gegründete Schwarzwaldverein ist einer der größten Freizeit- und ältesten Naturschutzvereine des ganzen Landes. Im gesamten Schwarzwald um im Gebiet des westlichen Bodensee unterhält er ein 24.000 Kilometer langes Netz von Wanderwegen. Der Schwarzwaldverein und seine Ortsgruppen betreiben rund zwei Dutzend Wanderheime, davon allein elf entlang des Schwarzwald-Westwegs. Er setzt sich auch für den Erhalt der Schwarzwaldlandschaft und den Naturschutz ein.

Der Verein besitze eine hauptamtlich besetzte Hauptgeschäftsstelle in Freiburg. Sein Präsident ist seit 2019 der ehemalige Forstpräsident im Regierungsbezirk Freiburg, Meinrad Joos. Vor ihm war es seit 2013 der ehemalige Rickenbacher Bürgermeister Georg Keller.

Laufenburg Schwarzwaldverein Laufenburg bekommt zum 100. Geburtstag einen neuen Wanderweg geschenkt Das könnte Sie auch interessieren

Joos freut sich auf die Hauptversammlung ganz im Süden des Verbandsgebiets. „Ich bin sehr erleichtert, dass wir uns dieses Jahr – aller Voraussicht nach – endlich wieder persönlich treffen können. Die Hauptversammlung ist nicht nur vereinsrechtlich von Bedeutung, sie ist auch im Jahresablauf eines Vereins ein Höhepunkt und mit den Beschlüssen, Wahlen und Ehrungen auch die zentrale Veranstaltung für den gesamten Schwarzwaldverein“, zitiert der Verein auf seiner Homepage seinen Präsidenten.

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung, die um 9.30 Uhr in der Rappensteinhalle eröffnet wird, stehen auch Wahlen an. Unter anderem müssen die Ämter des Präsidenten, zweier Vizepräsidenten sowie diverser Fachbereichsleiter und Regionsvertreter besetzt werden. Nachmittags bietet der Verein ab 14.30 Uhr seinen Mitgliedern Fortbildungsveranstaltungen an. Unter anderem gibt es einen Workshop zur Zukunft der Wegearbeit und ein Austauschforum zu Generationenwechsel und Vereinsentwicklung.