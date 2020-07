Die Waldgeister Rhina wichen am Freitagabend coronabedingt auf den Grillplatz in Rotzel aus: Im Rahmen der Hauptversammlung wählten sie Sascha Komposch zum neuen Obergeist.

Bevor es zur Neuwahl kam und Sascha Komposch den Kassenbericht vortrug, nahm Loui Jäger die Entlastung des alten Vorstandes vor. Der bisherige Obergeist, Theresa Schlachter, berichtete über das vergangene Vereinsjahr 2019/2020: Den eigentlichen Höhepunkt bildete die Städtlefasnacht in Laufenburg, die am Donnerstag, den 20. Februar 2020 pünktlich um 6 Uhr mit der Tschättermusik und Mehlsuppe begann und am Dienstag mit dem Narrolauf endete. Außerdem berichtete sie von Auftritten 2019 am 19. Juli beim Kreiszeltlager in Hochsal, den Kulturtagen am 29. Juli in Laufenburg, bei dem die Waldgeister die Bewirtung übernommen hatten, am 28. September bei den Fährigeistern in Murg und am 11. November beim Elferrat Laufenburg, Weitere Teilnahmen fanden in Schachen, Bad Säckingen, Binzgen, Görwihl , Niederhof, Ebersweier, Hänner und beim großen VHN-Narrentreffen in Möhlin statt. Die Städtlefasnacht war der Höhepunkt und nach der Buurefasnacht in Hauingen endeten die Aktivitäten.

Obwohl noch unklar ist, wie die Corona-Situation sich entwickeln wird, wollen sich die Waldgeister regelmäßig einmal im Monat treffen. Am Samstag, 17. Oktober, findet in der Stadthalle in Laufenburg Schweiz der Herbst-Arbeitstag der Narro Altfischerzunft statt, zu dem die Waldgeister eingeladen sind. Auf den 14. November ist die jährliche Mitgliederversammlung terminiert. Während die Weihnachtsfeier, die am 11. Dezember stattfinden sollte, abgesagt ist, findet eine solche in Bad Säckingen am 12. Dezember statt. Eine „Kulturwoche light“ mit regionalen Künstlern ist noch in der Planung. Alle anderen Termine wegen der Corona-Pandemie für 2020 gestrichen, erklärte Komposch.

Wahlen und Ehrungen: Zur Stellvertreterin des Obergeists wurde Tamara Schaaf, zum Kritzelgeist Dina Schmidt, zum Kohlegeist Antonio Graniti, zum Hexenfeuergeist Inka Schacht, zu den Beisitzern Julia Baumgartner und Andreas Marten gewählt. Als Kassenprüfer fungieren neu Sina Wohner und Biggi Kunzelmann. Sascha Komposch bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Theresa Schlachter, seit Kindesbeinen mit den Waldgeistern verbunden, Leonie Goering, Linda Oeschger und Jörg Schäuble. Geehrt wurden die Kinder Jonas Komposch und Jule Werner, die seit elf Jahren Mitglieder der Waldgeister sind. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Denise Schmidt, Loui Jäger, Karin Jäger und Inge Polzin geehrt.