Der Winterdienst hat in Laufenburg auch bei den außergewöhnlich starken Schneefällen Mitte Januar gut funktioniert, so die Einschätzung von Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Gemeinderat: „Es ist gut zu sehen, dass der Betrieb auch mit Extremwetterlagen fertig wird.“ Oberstes Ziel des Winterdiensts sei es, die Verkehrssicherheit auf den wichtigsten Verbindungen sicherzustellen.

Christian Gerspacher als Leiter der Technischen Betriebe und Klaus Baldischwieler als für den Winterdienst zuständiger Einsatzleiter gaben dem Gemeinderat einen Überblick auf den Räumeinsatz, der am 12. Januar mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee begonnen hatte. Am 14. und 15. Januar seien im tiefgelegenen Stadtgebiet ein halber Meter und im Stadtteil Rotzel sogar ein Meter Schnee gefallen, so Gerspacher.

Alle Mitarbeiter und Maschinen seien an diesen Tagen und danach im Dauereinsatz gewesen, um Straßen, Gehwege, Parkplätze und Friedhöfe von den Schneemassen zu befreien, berichteten Gerspacher und Baldischwieler. Auch Subunternehmer seien pausenlos am Räumen gewesen. „Teils liefen LKW und Ladog Tag und Nacht im Schichtbetrieb durch“, so Baldischwieler. Tagsüber unterstützte die Forstabteilung mit ihrem Traktor das Räumen. Während der stärksten Schneefälle sei der LKW der Technischen Betriebe ausschließlich am Heiliggeistbuckel und auf der Hännerstraße im Einsatz gewesen, um diese wegen einer Umleitung im Augenblick besonders viel befahrene Strecke frei zu halten. Besonders erwähnte Baldischwieler auch die fünf Beerdigungen in nur eineinhalb Wochen, die einen zusätzlichen hohen Aufwand bedeutet hätten: „Während der laufenden Fräsarbeiten mussten Umbaumaßnahmen auf Pflugbetrieb vorgenommen werden, um ein menschenwürdiges Bestatten zu ermöglichen.“

Schneemassen aus der Altstadt abgefahren

In der Altstadt sei am 16. Januar sogar Schnee abgefahren worden, um Platz wegen vorhergesagter weiterer Schneefälle neuen Platz für das Abräumen zu schaffen und eine sichere Zufahrt für die Feuerwehr zu gewährleisten. Weil der eigene Radlader bereits mit dem Freiräumen der öffentlichen Parkplätze beschäftigt gewesen sei, sei ein Radlader der Firma Weber angemietet worden. Die von Lastwagen abtransportierten Schneemengen seien auf einer stillgelegten Straße deponiert worden.

In die Hände habe dem Bauhof gespielt, dass Schulen und Kindergärten geschlossen waren. Denn normalerweise hätten andere Räumstrecken zurückgestellt werden müssen, um die direkten Wege zu Schulen und Kindergärten zu räumen. Glücklicherweise hätten nur wenige Falschparker die Arbeiten behindert. Viele Privatpersonen hätten die Gehwege vor ihrem Haus und ihrem Grundstück freigehalten.

Nach dem Schneefall Vorbereitung aufs Hochwasser

Der starke Schneebruch an Bäumen und Büschen forderte die Technischen Betriebe ebenfalls enorm. Viele Arbeiter seien ausschließlich damit beschäftigt gewesen, Straßen und Gehwege von herabgefallenen Ästen und umliegenden Bäumen zu befreien, die teils eine große Gefahr darstellten. Zum 16. Januar ereignete sich zusätzlich ein Rohrbruch an der Mühlematt- Richtung Talstraße. Bald nach den Schneefällen setzten Tauwetter und Regen ein. Baldischwieler: „ Somit wurden die Schneeschaufeln zur Seite gestellt und Sandsäcke gefüllt, um für das vorhergesagte Hochwasser gerüstet zu sein.“

Gerspacher rechnet damit, dass sich die Technischen Betriebe vermehrt auf Extremwetterlagen wie Starkschnee, Stürme, Hochwasser einstellen müssen: „Der Klimawandel macht auch vor unserer Tür nicht halt.“ Stadtrat Raimund Huber (Grüne) warf ein, dass die Anschaffung eines zweiten multifunktionell einsetzbaren Ladog sinnvoll sein könnte. Dazu der Bürgermeister: „Das überlegen wir auch. Das Problem ist der Preis.“