von sk

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer zuvor auf der K6542 von Hochsal kommend in südliche Richtung unterwegs und missachtete an der Einmündung zur B34 die Vorfahrt des Motorradfahrers. Es kam zur Kollision.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Laufenburg unterstützte die Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen.