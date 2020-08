von Steffi Griner

Knallrot und schwarz gestreift krabbeln Feuerwanzen in Großaufnahme über den Bildschirm. Faszinierend ist die Zeichnung ihres Panzers, die sonst aus der Ferne unbemerkt bleibt. Die kleinen Insekten bekommen im Film „Von wegen Ungeziefer„ eine große Rolle. Manfred Riedle hat ihn mit viel Sorgfalt und Liebe fürs Detail gedreht und online auf „YouTube„ gestellt.

Manfred Riedle mit seiner Canon XL H1 Profikamera. | Bild: Steffi Griner

Doch warum filmt jemand ausgerechnet Wanzen, die üblicherweise eher Abscheu als Interesse auslösen? „Ich interessiere mich für kleine Sachen“, lacht der 77-jährige Rentner, „und für Insekten im Allgemeinen“. Seine Schmetterlingssammlung aus den 60er Jahren belegt das eindrücklich. „Viele davon gibt es nicht mehr“, erklärt Riedle und es scheint, als wolle er den gefährdeten Spezies im Tier- und auch im Pflanzenreich zumindest virtuell ewiges Leben verleihen.

Erster Fotoapparat zur Kommunion

Schon zur Kommunion bekam der Laufenburger seinen ersten Fotoapparat geschenkt, eine sogenannte „Box“. Es sollte eine Super 8-Kamera folgen, die Urlaubserlebnisse auf Zelluloid einfing. Manfred Riedle machte vor dem Fortschritt nie Halt und legte sich später eine DV-Kamera zu.

Kreis Waldshut „Das Zentralklinikum für den Landkreis Waldshut wird kommen, am Neubau führt kein Weg vorbei“, sagt Landrat Martin Kistler im Sommerinterview (1) Das könnte Sie auch interessieren

Im Video-Club Waldshut wurden ab den 1970er-Jahren die filmischen Kunstwerke der Mitglieder diskutiert. „Den Video-Club gibt es aber mangels Nachwuchs nicht mehr“, bedauert Riedle. Sein Hobby sprach sich auch in der Ciba Geigy herum, wo Manfred Riedle früher beschäftigt war. Er drehte einen Imagefilm für das Unternehmen und auch Lehrfilme. „Das hat mir richtig Spaß gemacht“, erinnert sich der Laufenburger gerne. Nach der Pensionierung wurde er weiter für gefilmte Betriebsvorschriften engagiert und finanzierte sich so neue Ausrüstungsgegenstände.

Mit einer Spiegelreflexkamera bannt Manfred Riedle seine menschlichen und tierischen Darsteller auf Film. | Bild: Steffi Griner

Manfred Riedle war mit der Kamera beim Bad Säckinger Eggbergrennen, beim Pfützenfest in Herrischried und diversen Guggentreffen. Veröffentlichen würde er die Filme gerne, aber die sehr strengen Urheberrechte der dort gespielten Musik verbunden mit einer Pflicht, zahlreiche Genehmigungen einzuholen, machen es ihm als Hobbyfilmer quasi unmöglich.

Heute filmt er nur noch privat mit seiner Frau Johanna, die die Kamera bedient, wenn Manfred Riedle zu sehen ist, oder die als Statistin fungiert. Ihr gemeinsames Projekt „Kalenderreise“ basiert auf dem christlichen Jahreskalender „Wort für heute“.

Zur Person Der Laufenburger Manfred Riedle (77) stellt viele seiner Werke auf Youtube. Wer sie anschauen möchte, gibt in der Suchfunktion der Online-Plattform einfach „Manfred Riedle“ ein und schon finden sich Filme seiner Serie „Mach mal Pause“ und zu anderen Themen, die ihn bewegen.

Ein beeindruckender Wasserfall prangte einst auf der Rückseite des Kalenders und regte die beiden zu einer regelrechten Schnitzeljagd an. Anrufe beim Verlag und dem Fotografen verorteten den Wasserfall nach Island. Johanna und Manfred Riedle reisten dorthin, um ihn mit eigenen Augen zu sehen und dokumentierten ihre Reise filmisch.

Weitere Kalender-Reisen folgten. Ein Brunnen konnte über langwierige Recherchen einem russischen Fotografen und schließlich der Schweiz zugeordnet werden, 2019 fuhren die Riedles zu einem Steg an einem See nördlich von Pisa. Als 2020 eine Hängebrücke irgendwo in China auf der Kalenderrückseite prangte, passten die Laufenburger Rentner und wählten schließlich die Vorderseite als Inspiration aus – einen Tademsprung mit dem Fallschirm, der aber nicht in Russland dokumentiert wurde, wo das Foto entstand, sondern in Deutschland.