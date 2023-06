Hanspeter Bächle aus Grunholz hat am Donnerstag die Bilderserie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ im Foyer des Rathauses Laufenburg 20 interessierten Zuhörern, darunter Egon Gerteis, ehemaliger Leiter des Briefmarkenvereins, vorgestellt.

Die Serie beinhaltet viele Bilder und Ansichtskarten aus der Zeit um die Jahrhundertwende – von den Umständen um den Ersten Weltkrieg bis Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – aus der Sicht der Familien Schäfer, Köpfer und Bächle, die großteils in Rhina gewohnt haben. Obwohl Bächle nie in Rhina gewohnt hat, waren seine Vorfahren Bewohner von Laufenburg-Rhina. Aus deren Nachlass hat er auf Veranlassung von Egon Gerteis sechs Bildtafeln neu aufbereitet, die er bereits vor 13 Jahren präsentiert hat, um den heute lebenden Bewohnern von Laufenburg diesseits und jenseits des Rheins – damals war Großlaufenburg auf Schweizer Seite – daran zu erinnern, dass die guten alten Zeiten nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht waren.

Die erste Bildtafel beinhaltet das Vorwort aus dem Blickwinkel der Familien Schäfer und Köpfer vom Jahr 1900 an, über den Ersten Weltkrieg bis zur Machtübernahme durch Adolf Hitler und Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. In jene Zeit fiel der Kraftwerksbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine gute Errungenschaft, während die Arbeit in der Landwirtschaft damals der reinste Überlebenskampf war, also eher schlechte Zeiten.

Die zweite Bildtafel umfasst die Jahre 1902 bis 1908. Die Laufenbrücke wurde gebaut und der Zeppelin war am Himmel über Laufenburg zu sehen. Die dritte Tafel zeigt den Kraftwerksbau, der 1914 beendet und das Rheinkraftwerk in Betrieb genommen wurde, allerdings brach im selben Jahr der Erste Weltkrieg aus, mit Grenzschließung auf der damals neuen Brücke – schlechte Zeiten. Die Tafeln vier bis sechs befassen sich mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Nachkriegszeit und den Folgen. Für die Familien Schäfer und Köpfer schlechte Zeiten. Sie gipfelten in der Machtergreifung durch Hitler und im Zweiten Weltkrieg.

Natürlich ist dies nur ein kleiner Abriss der vielen Bilddokumente, die Hanspeter Bächle den interessierten Zuhörern, Briefmarkenfreunden, Verwandten und Freunden erklärte. Es lohnt sich, die sechs Bildtafeln im Foyer des Rathauses zu dessen Öffnungszeiten anzusehen und sich mit den Familien Schäfer und Köpfer zu freuen oder mit ihnen zu leiden.