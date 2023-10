Laufenburg – Mehr als achtmal sei Ferrucio Cainero schon in Laufenburg aufgetreten, weiß Gastgeberin Renata Vogt, die ihn ein weiteres Mal in ihrer Buchhandlung angekündigt hat. Diesmal mit seiner Produktion „Von Sokrates bis Putin“, in der er das Publikum auf eine Reise durch 2500 Jahre mitnimmt. Dabei unterhält er sich mit allerlei Persönlichkeiten, die ihm die Welt, die Religion und die Politik erklären. Mal naiv, mal ernsthaft, stellt er ihnen Fragen, um anhand der Geschichte herauszufinden, wie die Menschheit tickte.

Die Erzählung beginnt in Athen, als Cainero auf Sokrates trifft. Sie unterhalten sich über die Götter, die für die Schicksale der Menschen verantwortlich gemacht wurden. Eigentlich flögen diese aber nur umher, um sich um ihren eigenen Kram zu kümmern. Die Menschen seien auf sich allein gestellt und sollen versuchen, das Leben zu ertragen, resümieren beide. „So waren die alten Griechen“, schließt Cainero die Einleitung, „tragisch“. Die alten Philosophen seien weniger an den Menschen interessiert als an der Natur und daran, was das Prinzip des Lebens sei.

Wer entscheidet, was richtig ist, und was falsch? Alle stritten darüber und Kriege waren das Ergebnis. „Man kann dem Volk nicht vertrauen“, weiß der Zeitreisende. Er begegnet auf seiner Zeitreise Friedrich Nietzsche, Konstantinos und Jesus Christus, bei dem er sich fragt, warum er oft so hellhäutig, mit blondem Haar oder blauen Augen dargestellt wird. Schließlich war er Palästinenser. Ferrucio Cainero war dabei, als Kolumbus 1492 beweisen wollte, dass die Erde flach ist, hat mit Päpsten und Politikern gesprochen und freute sich über die Erfindung des Bikinis.

In der heutigen Zeit angekommen, vergleicht er Putin mit Ivan, dem Schrecklichen, und bemerkt ganz nebenbei, dass kaum jemand von Frieden spricht, sondern jede Seite überzeugt ist, den Krieg zu gewinnen. Cainero ist ein Erzähler, der mit seinem charmanten italienischen Akzent, den typischen Gesten und seinem natürlichen Charisma die gut 50 Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann gezogen hat. Immer mit einem Augenzwinkern, aber genug Ernsthaftigkeit, um auch nachdenklich zu stimmen.