Aus dem Ausflugsschiff „Löwe von Laufenburg„ ist am Samstagvormittag eine noch unbekannte Menge Öl ausgetreten und in den Rhein gelangt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk sowie Umweltamt waren im Einsatz.

Das Ausflugsschiff „Löwe von Laufenburg“ an seiner Anlegestelle. Schwimmende Sperren sollen verhindern, dass das ausgetretene Öl von der Strömung des Rheins fortgetragen wird. | Bild: Vonberg, Markus

Der Ölunfall ereignete sich an der Einmündung des Andelsbachs in den Rhein, wo sich die Anlegestelle des Ausflugsschiffs befindet. Wegen der Corona-Pandemie fährt es derzeit nicht aus. Der Schiffseigner bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass eine „geringe Menge“ Öl ausgetreten sei.

Von einer Fußgängerbrücke aus versuchen Feuerwehrleute, in den Andelsbach eingetretenes Öl unschädlich zu machen. | Bild: Vonberg, Markus

Die Hilfskräfte legten schwimmende Ölsperren um des Schiff, um zu verhindern, dass die Strömng des Rheins das ausgetretene Öl mit sich trägt. Feuerwehrleute beseitigten in den Andelsbach eingetretenes Öl. Wenige Meter von der Unglückstelle entfernt brütet am Ufer des Andelsbach ein Schwanenpaar. Dem ersten Augenschein nach wurden die Vögel und ihr Gelege nicht in Mitleidenschaft gezogen.