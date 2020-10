von Charlotte Fröse

Nach dem Zerstörungsakt an der kleinen Engelsstatue in Laufenburg in der vergangenen Woche fehlt vom oberen Teil der Statue noch immer jede Spur. Nur ein trauriger unterer Rest der Skulptur blieb bei der Heilig Geist Kirche zurück. Wohin die restliche Skulptur verschwunden ist, ist bis dato nicht bekannt. Die Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täter führen.

„Der Wunsch nach einer neuen Engelsstatue ist da“, versicherte Bürgermeister Ulrich Krieger auf Anfrage dieser Tageszeitung, aber noch steht laut Krieger nicht fest, wann und wie eine Realisierung erfolgen könne. Das Original der Marmor-Statue wird seit einigen Jahren in Räumen der Stadt gelagert und ist öffentlich nicht zugänglich. Zerstört wurde jetzt ein Replikat, aber schade ist es dennoch um die Statue, gilt der Engel doch als Identifikationsfigur für die Menschen.

Die Restaurierung

Die marmorne Engelsfigur, die über viele Jahre von der Mauer bei der Pfarrkirche Heilig Geist über Laufenburg blickte, wurde erstmals vor rund zwei Jahrzehnten von der Stadt abmontiert und eingelagert, da der Zahn der Zeit an ihr nagte und sie etliche Spuren von kleineren Zerstörungen aufwies. Vor rund 15 Jahren wurde sie auf die Initiative des damaligen Kunstvereins einer gründlichen Restaurierung unterzogen. Zudem bestand zu der Zeit der Wunsch vieler Laufenburger, dass sie wieder aufgestellt werden sollte, was auch geschah.

Ein Ersatz ist aufgestellt

Was vielen Laufenburgern lieb war, stieß bei anderen auf Missfallen, denn bereits im Frühsommer 2006 blieben wieder nur Bruchstücke von der Figur übrig. Eine neuerliche Sanierung folgte und aus Angst vor weiteren Zerstörungsattacken wurde nicht das historische Stück, sondern an ihrer Stelle ein Abguss aufgestellt.

Zerstörungen

Warum der Engel kürzlich wieder Ziel einer Zerstörung wurde, kann sich Bürgermeister Ulrich Krieger nicht vorstellen. Zwar gäbe es in der Stadt mal mehr oder weniger Fälle von Zerstörungswut zu beklagen, er wertet den neuerlichen Zerstörungsakt an der Statue aber als „besonders schweren Fall in diesem Jahr“. Im vergangenen Jahr waren es vor allem Graffitis, die für Ärger sorgten. Aber auch Blumenkübel seien immer wieder Ziele für Zerstörungswut, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger.

Die Sicherheitskräfte

Seit einigen Jahren patrouilliert in der Stadt nachts zu Schwerpunktzeiten eine Security-Streife. Dies habe sich sehr positiv für die Stadt entwickelt, da so bei diversen prekären Situationen präventiv auf Personen einwirkt werden könne, sagte Krieger. Die neuerliche Zerstörung des Engels konnte dennoch nicht verhindert werden, da es keine Anzeichen dafür gab.