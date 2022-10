von Stadtarchivar Martin Blümcke

Das alte Foto mit dem langgestreckten Haus Hauptstraße 32 – linkerhand vor dem Rathaus und auf der anderen Seite in Richtung Rhyweg und Rheinufer abfallend – will genau betrachtet sein.

Da der Dachausbau mit einer Gaube erst 1920 erfolgt ist, muss der Fotograf diese Aufnahme zuvor gemacht haben, mit einem Apparat auf einem Ständer und auf einer Glasscheibe. Das zweite Bild zeigt die Situation über 100 Jahre später. Vieles am Gebäude hat sich grundlegend geändert, manches ist über Generationen hinweg gleich geblieben.

Drogen und Kolonialwaren im Angebot

Auf dem alten Bild stehen im linken Ladeneingang Viktor Vogelbacher, Friseur und Kaufmann, neben ihm seine Frau Franziska, die den Drogenladen betreibt, was soviel wie eine Drogerie ist. Um 1960 war das die Rathausdrogerie von Lieselotte Schmidt, einer Tochter des Apothekers Gustav Schwer. Vogelbacher verkaufte Lebensmittel, damals noch Colonialwaren genannt, weil man zum Beispiel auch das importierte Sago führte. Sein Nachfolger heißt Gotthard Fuchs bis ungefähr 1980.

Schon seit 1914 ist hier ein Zahnarzt im Gebäude

Vor dem rechten Tor steht Johann Vogelbacher, Friseur mit einem Herren- und Damensalon. In der Kleinschrift kann man entziffern: Manikür und Massage. Über der Tür ist ein Schild angebracht: Zahnatelier Karl Lang. Das belegt die Tatsache, dass im ersten Geschoss schon seit 1914 neben den Wohnräumen eine Arztpraxis eingerichtet war.

Nach sechs Jahren Kriegsgefangenschaft in den alten Beruf zurück

Kurz vor Weihnachten 1920 ist der noch junge Dentist Karl Friedrich Lang gestorben. Seine Witwe hat den Betrieb mit Angestellten fortgeführt, bis ihr Sohn Karl Lang im November 1937 als ausgebildeter Dentist, später Zahnarzt, die Praxis des Vaters übernehmen konnte. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er zur Wehrmacht eingezogen und kehrte erst sechs Jahre später im Juli 1946 aus französischer Kriegsgefangenschaft zu seiner Familie zurück. Am 1. August stand er wieder mit dem Bohrer in der Hand in seinem Behandlungszimmer.

1981 übernimmt Peter Strittmatter die Praxis

Der geschickte und beliebte Zahnarzt Karl Lang war ein humorvoller Mensch, der sehr gut reden und unterhalten konnte. Er wurde bald in den Elferrat berufen und rasch auch dessen Präsident, der mit Lust und Freude, mit gekonnten Reden und Einwürfen die örtliche Fasnacht bereicherte und viele närrische Abende beschwingte. Im 67. Lebensjahr zieht er sich aus seinem Beruf zurück und übergibt seine Praxis und seinen Kundenstamm Anfang 1981 an den 30-jährigen Dr. Peter Strittmatter. Am 6. August 1984 ist Karl Lang gestorben.

Es war nicht nur eine Übernahme der Praxis, die Brüder Peter und Hermann Strittmatter, ihres Zeichens Zahnarzt und Steuerberater, kauften damals auch das ganze Anwesen. Und zwar von Luise Rachel, der Tochter des Hausbesitzers Viktor Vogelbacher und Frau des Veterinärarztes Dr. Ortwin Rachel, der als Tierarzt neben dem Zahnarzt gearbeitet hatte. Er war auch in der Nachkriegszeit für den städtischen Schlachthof zuständig, der bis circa 1965 an der Stelle der heutigen Sparkasse stand. Der extrem dickleibige Dr. Rachel und seine Frau zogen bald nach Rotzel in ein neues Haus, wo alles ebenerdig zu erreichen war.

Die Immobilie über 100 Jahre später. Heute ist hier links und im ersten Obergeschoss die Zahnarztpraxis Strittmatter, rechts bald das neue Bürgerbüro der Stadt. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Das Gebäude besteht aus zwei Häusern und zwei Eingängen unter einem Dach. Es erstreckt sich auf dem Gelände vor dem mittelalterlichen Waldtor, davor muss man sich einen tiefen Graben und weitere Befestigungen denken. Der östliche Teil des Hauses hat in dem hohen gewölbten Steinkeller bis zu 2,5 Meter dicke Mauern. Hier ist vermutlich ein starker kleinerer Turm der Stadtbefestigung gestanden. Das Haus daneben ist wohl in den Stadtgraben gesetzt worden und hat im Keller immerhin Mauern mit einem Meter Dicke.

Vor fünf Jahren wird ein weiterer Stock aufgesetzt

Nach dem Kauf haben die neuen Besitzer von oben bis unten ein Treppenhaus eingebaut, 1986 bis 1988 wurde auf der Rheinseite angebaut und das Friseurgeschäft neu gebaut. In den Jahren 2017/2018 wurde das Gebäude Hauptstraße 32 um ein Dachgeschoss angehoben und wie früher mit einem 45 Grad-Dach überzogen. Seither zeigt sich das stattliche Anwesen in einem warmen Grauton.

Erst jüngst erfuhr die linke Hälfte des jahrhundertealten Gebäudes, das insgesamt vier Eigentümer hat, wieder einmal eine Änderung der Nutzung. Im Erdgeschoss waren zuletzt ein Schreib- und Spielwarengeschäft, dann eine Spirituosen- und Weinhandlung und zuletzt ein Manikürestudio untergebracht. Seit einem Umbau werden die Räume von der Zahnarztpraxis genutzt, die sich lange schon im ersten Obergeschoss befindet.

Eine neue Nutzung wird es auch im Erdgeschoss der rechten Gebäudehälfte geben. Wo zuletzt ein EDV-Dienstleister und danach Ferienwohnungen waren, öffnet die Stadtverwaltung ihr Bürgerbüro.