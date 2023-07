Die Hans-Thoma-Schule Laufenburg verabschiedete am Freitag 97 Schüler. Endlich gab es die Zeugnisse. 23 davon kamen aus der Werkrealschule, 74 aus drei Klassen der Realschule. Bei der Entlassfeier in der Rappensteinhalle wurden die Abgänger namentlich aufgerufen, um auf der Bühne ihr Abschlusszeugnis zu empfangen.

Die Entlassfeier stand unter dem Motto „Casino“. Die Rappensteinhalle war entsprechend mit Karten, Spielwürfeln und Spielchips dekoriert. Der kommissarische Schulleiter Herr Zoller-Wunderlich sagt in seiner Begrüßung: „Im Casino kann man viel Geld gewinnen, wenn man Glück hat. Hat man Pech, verspielt man Haus und Hof. Bei uns gibt es heute nur Gewinner.“

Die Entlassfeier stand unter dem Motto „Casino“. Die Halle war entsprechend dekoriert. | Bild: RAYMUND GRAEGEL

Das Roulette-Motto „Nichts geht mehr“ galt auch bei der Abschlussfeier. Alles ist gelaufen, die schulische Begleitung ist zu Ende. Luca Delpho formulierte es als Schülervertreter so: „Ab heute fahren wir nicht mehr jeden Morgen mit dem Bus zur Schule. Wir spielen nicht mehr Volley- oder Fußball.“

Die Absolventen erleben mit dem Ende ihrer Schulzeit eine Zäsur. Janine Miceli blickte zurück und sagte den Lehrern: „Ihr alle habt unseren Weg mitgestaltet, uns geformt, erzogen und begleitet. Wir haben viel gelernt.“ Alicia Weinert meinte: „Jeder von uns wird seinen Weg gehen. Uns stehen viele Möglichkeiten offen. Wir werden Entscheidungen treffen müssen.“

Aber erst mal wurde in der Rappensteinhalle das Glück herausgefordert. Bei „Wer wird Millionär“ gab es ein Quiz mit Fragen wie „Welches Lied wurde auf dem Schulausflug gesungen?“ oder „Was kostete die Sanierung des Schulgebäudes?“ Hier zeigten die Kandidaten schon einmal ihr Wissen.

Den mit je 100 Euro dotierten Sonderpreis für soziales Engagement erhielten (von links) Janine Miceli, Alicia Weigert und Ilenia Cella. Rechts der kommissarische Schulleiter Fabian Zoller-Wunderlich. | Bild: RAYMUND GRAEGEL

Seit 2011 besteht eine Kooperation zwischen der Hans-Thoma-Schule und der Firma Freudenberg mit dem Ziel, junge Menschen beim Start in den Beruf zu fördern. Aus dieser Kooperation entstand die Idee, einen Preis für soziales Engagement auszuloben. Der Preis geht an Schüler, die es mit Weitblick und dem richtigen Maß an Motivation geschafft haben, nicht nur selbst Aufgaben gelöst zu haben, sondern auch andere mitzureißen und gemeinsam etwas zu schaffen. Nicht das eigene Interesse sondern das Gemeinwohl stand im Vordergrund. Trägerinnen des mit je 100 Euro dotierten Preises sind Janine Miceli, Alicia Weigert und Ilenia Cella.

Die ausgezeichneten Schüler Preise Preise W9: Giusi Bondi, Andreea Petrea. Preise R10a: Alina Lange. Preise R10b: Mina Benz, Laura Rivelli, Hannah Würtenberger. Preise R10c: Vanessa Schulz, Ambra Seravalle, Ilenia Cella, Leonie Werne. Belobigungen Lob R10a: Leonie Sebin, Luca Schreiner, Johanna Riedel, Henrik Denz, Marvin Di Giovanni, Chiara Migliazza, Mandy Otto, Melanie Dorn, Lara Sutter, Lara Yilmaz, Nadine Kroman. Lob R10b: Evelin Daudrich, Niklas Töpfer, Max Ücker, Laura Engel, Deleylah Simsek, Alicia Weinert, Nelle Lohrmann, Ivonne Maier, Sahra Villinger-Weber. Lob R10c: Stella Giarmiello, Ines Fühner, Pascal Oberstein, Nora Lederle, Martina Cultrera, Luca Delpho.

Die Hans-Thoma-Schule Laufenburg ist mit 670 Schülern eine der größten Schulen im Landkreis Waldshut. Sie ist eine Verbundschule und vereint drei Schularten unter einem Dach: Grundschule, Werkrealschule und Realschule. Ein eigener Messanger ermöglicht Schülern, Eltgern und Lehrern eine schnelle Kommunikation.

Die Schule selbst wurde für ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet. 2017 erhielt sie für ihre Konzepte zur Mitarbeitergewinnung und -bindung einen Sonderpreis beim Innovationswettbewerb des Landkreises Waldshut einen Sonderpreis. Für ihr Engagement in der Berufsorientierung wurde die Hans-Thoma-Schule 2021 vom Land Baden-Württemberg beim Wettbewerb Bildungspartnerschaften digital mit einem ersten Platz ausgezeichnet. 2022 wurde die Laufenburger Hans-Thoma-Schule beim deutschen Schulpreis als eine der besten 20 Schulen in Deutschland ausgewählt. Ebenfalls 2022 erreichte die Klasse R9c mit dem Projekt Waldklassenzimmer einen vierten Platz beim Würth-Bildungspreis.