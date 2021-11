von Brigitte Chymo

Millionen von Menschen kamen ums Leben, galten als vermisst oder mussten ihre Heimat verlassen: Am gestrigen Volkstrauertag gedachte auch die Stadt Laufenburg in einer zentralen Gedenkfeier am Ehrenmal in Hochsal der Opfer der beiden Weltkriege. Nachdem sich aufgrund Corona der Volkstrauertag im letzten Jahr auf eine stille Kranzniederlegung beschränkt hatte, hielt in diesem Jahr Rektorin Janine Regel-Zachmann die traditionelle Ansprache. Eindrücklich zeigte die Rektorin der Hans-Thoma-Schule exemplarisch anhand von Schicksalen in der eigenen Familie auf, wie in allen Familien Linien und Spuren direkt in die Geschehnisse jener Zeit zurückführen. Und wie von einem Tag auf den anderen plötzlich nichts mehr ist, wie es einmal war.

Janine Regel-Zachmann, Rektorin der Hans-Thoma-Schule, hielt die Ansprache. | Bild: Brigitte Chymo

Bürgermeister Ulrich Krieger sprach von der moralischen Pflicht der Nachkriegsgenerationen, die Namen der Opfer nicht zu vergessen. Zusammen mit Gerhard Kaiser, Ortsbeauftragter der Deutschen Kriegsgräberfürsorge, legte Bürgermeister Ulrich Krieger zum Abschluss einen Kranz nieder. Die Feuerwehr Ausrückbereich Nord hielt die Ehrenwache, der Musikverein Hochsal begleitete die Gedenkfeier musikalisch.