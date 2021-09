Laufenburg/CH vor 4 Stunden

Vizeammann gegen Ammann: Im Schweizer Laufenburg wird mit harten Bandagen darum gekämpft, wer das Sagen im Rathaus haben soll

Überraschend tritt bei der Wahl am 26. September gegen den seit 2014 amtierenden Stadtammann Herbert Weiss dessen Vize Meinrad Schraner an. Sie kommen beide aus dem Ortsteil Sulz, gehören aber unterschiedlichen Parteien an. Der Wahlkampf spaltet die Stadt quer durch die politischen Lager.