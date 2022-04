Seit 1. August 2020 sind in Baden-Württemberg Schottergärten ausdrücklich verboten. Bestehende Kiesflächen dürfen zwar bleiben, neue sollen aber nicht mehr angelegt werden. So sehr vor allem Umweltschützer das Verbot der ökologisch katastrophalen Wüstflächen begrüßten, so sehr spotteten sie darüber, dass ausgerechnet das Land aber auch Landkreise und Gemeinden entlang ihrer Verkehrsflächen weiter Schotter dulden. So war es auch am Binzger Kreisel. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Verkehrsanlage wird jetzt umgestaltet und ökologisch aufgewertet.

Wiesenblumenmischung wird ausgesät

Die geschotterte Kreismittelinsel soll zu einer artenreichen Blumenwiese werden, teilt die Landkreisverwaltung mit. Hierzu wird nach Ostern der Walzschotter abgetragen und durch ein Mineralgemisch ersetzt. Um einen mageren Boden zu erhalten, wird gesiebtes Humussandgemisch aufgebracht. Im jetzt günstigen Aussaatzeitraum wird eine Wiesenblumenmischung ausgesät.

Die ersten Keimlinge erscheinen bei feuchter Witterung nach zwei bis drei Wochen. Die Entwicklung der Wildpflanzen erstreckt sich über eine ganze Vegetationsperiode. Einige Samen sind hartnäckig und keimen erst im folgenden Frühjahr.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Kreisels beginnen am Dienstag nach Ostern und dauern voraussichtlich vier Tage, teilt das Straßenverkehrsamt mit. Die Umgestaltung der Mittelinsel könne nur unter Vollsperrung der westlichen Kreisfahrbahn ausgeführt werden

Während der Bauarbeiten Welche Zu- und Abfahrten ab 19. April offen bleiben, welche nicht Gesperrt werden die westliche Zu- und Abfahrt Richtung Niederhof sowie die nördliche Zufahrt von Hammer und Oberhof kommend mit der südlichen Ausfahrt Richtung Laufenburg. Unverändert ist die östliche Kreisfahrbahn über die südliche Zufahrt von Laufenburg kommend beziehungsweise die östliche Zufahrt von Binzgen und Hochsal kommend anfahrbar. Weiterhin in Betrieb sind die östliche Ausfahrt Richtung Hochsal und Binzgen und nördliche Ausfahrt Richtung Oberhof und Todtmoos. Während der Sperrung der westlichen Kreisfahrbahn wird der Verkehr von Hochsal Richtung Niederhof über die Kreisstraße 6543 (Binzgen-Hammer) und die Landesstraße 151 geleitet. Für die Verkehrsteilnehmer von Oberhof in Richtung Laufenburg wird eine Umleitungsstrecke über die Landesstraße 151 (Niederhof/Murg) und die Landesstraße 154 errichtet.

Schlagzeilen machte der 2008 in Betrieb genommene Binzger Kreisel vor allem wegen Bob, dem Minion. Einen Tag vor Heiligabend 2014 stand er erstmals auf dem Schotter des Mittelkreisels, ein oranges Plastikschäufelchen in der Hand. Alle lachten und die Hässlichkeit des Schotterkreisels war wie weggeblasen.

In der Folge veränderte sich die Szenerie im Kreisel immer wieder. Mal gesellte sich Weltall-Roboter R2-D2 zu Bob, mal Homer Simpson, mal gratulierte den britischen Royals zur Hochzeit, mal stand da eine ganze Schar kleiner Minions. Fußgänger, Radfahrer, Buspassagiere und Autofahrer waren begeistert. Tausende folgten Bob auf seiner Facebook-Seite.

Fünf Jahre lang ging das so. Hinter Bob steckten Silke und Andreas Metzger, Sandra Grimm, Tim Oberbossel und Johannes Lauber. Mit ihrer Aktion wollten sie den trostlosen Kreisverkehr etwas verschönern. 2019 schickten sie Bob in Ruhestand. Drei Jahre später ist auch der Schotterkreisel Geschichte.