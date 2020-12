von Peter Meister

Ein Bürger, der sich große Verdienste im kirchlichen wie kommunalpolitischen Bereich wie kaum ein anderer erworben hat, lebt nicht mehr. Alban Ebner ist am vergangenen Freitag in seinem Heim in Grunholz im Alter von 92 Jahren friedlich eingeschlafen.

Alban Ebner gehörte ab 1953 dem Gemeinderat der damals selbständigen Gemeinde Grunholz an, wo er auch Bürgermeisterstellvertreter war. Nach der Eingemeindung in die Stadt Laufenburg wurde er bis 1994 als CDU-Vertreter immer wieder in den Stadtrat gewählt. Seine guten Kontakte zu den Bürgermeistern Wassmer und Müllmerstadt trugen mit zur positiven Entwicklung im politischen wie kirchlichen Bereich von Grunholz und Luttingen bei, ohne dass er die Interessen der Gesamtstadt vernachlässigt hätte. Alban Ebners Verdienste im Ehrenamt wurden mit der Überreichung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg gewürdigt.

Alban Ebner hatte sich trotz der vielen Arbeit in und um seinen Bauernhof immer für das Gemeinwohl engagiert. Nach der Auflösung des Grunholzer Männerchors trat der passionierte Bass-Sänger 1952 dem Luttinger Kirchenchor St. Martin bei, dem er bis 1998 angehörte, davon ab 1964 drei Jahrzehnte als Vorsitzender. In dieser Zeit nahm der Chor eine beeindruckende Aufwärtsentwicklung, auch weil Alban Ebner es durch seine verbindende und liebenswürdige Art verstand, die Mitglieder zu einer Gemeinschaft zu formen. Mit einer Urkunde würdigte die Erzdiözese seine große Leistung.

Im kirchlichen Leben war das Grunholzer Urgestein eine feste verlässliche Größe. Als nach dem II. Vatikanischen Konzil im Jahre 1969 der erste Pfarrgemeinderat als Mitbestimmungsorgan in den katholischen Kirchengemeinden gewählt wurde, war Alban Ebner dabei. Während zwei Jahrzehnten als Vorsitzender verantwortete er den Ausbau der Pfarrscheuer zu einem der schönsten Treffpunkte weit und breit. Nach der Verrußung der Pfarrkirche St. Martin im Jahre 1993 setzte sich Alban Ebner aus voller Überzeugung für die gemeinschaftsbildende räumliche Umgestaltung der Kirche nach Vorgaben der Liturgiereform von 1976 ein. Nicht nur in der Bauplanung und der handwerklichen Umsetzung war der überzeugte Christ gefordert, er war auch mit seinen Maschinen unermüdlich im Einsatz. Auch für Kapelle in Grunholz hat sich Alban Ebner immer maßgeblich eingesetzt.

Mit seiner Frau Mathilde, die er 1953 heiratete und die ihm vier Kinder schenkte, baute er den Bauernhof in Grunholz zu einem Vorzeigebetrieb aus, den er 1990 Sohn Stefan übergeben konnte. Hart traf Alban Ebner der Tod seiner Ehefrau vor sechs Jahren, mit der er im Mai 2013 noch die diamantene Hochzeit feiern konnte. Alban Ebner war in den letzten Jahren, als die Kräfte immer mehr nachließen, bis zuletzt gut betreut und umsorgt von seiner Tochter Silvia Schäfer.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 23. Dezember, um 10 Uhr in der Kirche St. Martin Luttingen statt.