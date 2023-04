Nachdem drei neue Wanderführer des Schwarzwaldvereins im April an vier Wochenenden ihre Ausbildung absolviert haben, werden sie Mitte Mai die Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Heimat- und Wanderakademie in Hochsal ablegen. Insgesamt 80 Stunden Unterricht sowie ein Prüfungswochenende liegen dann hinter zwei Frauen und einem Mann. Der SÜDKURIER hat Jürgen Stößer, einen der drei neuen Wanderführer, befragt.

Was hat sie bewogen, diese zeitaufwendige Ausbildung zum Wanderführer zu machen?

Ich bin schon seit beinahe 20 Jahren Mitglied im Schwarzwaldverein Laufenburg und habe in den letzten Jahren schon öfter Wanderungen geführt. Da die Ausbildung in diesem Jahr in Hochsal stattfindet und man nicht noch weit fahren muss, habe ich die Gelegenheit genutzt, um Wanderungen nicht nur aus dem hohlen Bauch zu führen, sondern nach der Ausbildung professionell zu führen. Ich bin mir dann einfach sicherer.

Was haben Sie bei der Wanderführerausbildung gelernt?

Ich kann Ihnen natürlich nicht alles aufzählen, was wir drei Wanderführer in 80 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis alles gelernt haben. Es war eine ganze Menge. Zum Beispiel wie man eine Wanderung vorbereitet, Wetterkunde, das Lesen der Wanderschilder, die Beschreibung der Landschaften, welche Bäume am Wanderweg wachsen und wie sie heißen, die Baustile der Gebäude, die wir besichtigen und vieles mehr. Man ist einfach sicher, dass man alles nach Möglichkeit richtig macht. Diese Sicherheit überträgt sich dann auf die Wandergruppe.

Was ist aus Ihrer Sicht am Wandern im Verein schöner, als Wandern allein?

Ich glaube, dass viele das Wandern in der Gesellschaft schätzen und sich, was die Wanderroute betrifft, sicherer fühlen. Sie wissen im Voraus, wie lang die Strecke ist und was man besichtigen wird.

Was für Touren wollen Sie künftig anbieten?

Ich möchte weiterhin Touren in der Nähe durchführen. Zum Beispiel um Todtmoos und Waldshut herum. Oder auch mal im Markgräflerland wandern. Da sind die Strecken maximal 13 Kilometer lang und dauern drei bis acht Stunden.