In Laufenburg wie in Murg hatten am Freitagmittag fast ein Drittel der bei der Landtagswahl am Sonntag Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt. In Laufenburg waren es laut Ordnungsamtsleiterin Martina Bögle 1867 der insgesamt 5817 Wahlberechtigten, Andreas Klomki vom Hauptamt des Murger Rathauses berichtete, dass 1480 der 4617 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt hatten. Dies entspricht in beiden Gemeinden 32,1 Prozent aller Wahlberechtigten. Im Fall einer kurzfristigen Erkrankung kann noch am Wahltag selbst bis 15 Uhr auf dem jeweiligen Rathaus Briefwahl beantragt werden.

Eine Stimmabgabe an der Urne ist am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr auch unter Pandemie-Bedingungen möglich. In allen Wahllokalen gilt die Pflicht zum Tragen einer OP- oder FFP2-Maske. Es sind Desinfektionsspender angebracht. Aus Sicherheitsgründen werden die Wähler gebeten, dokumentenechte Stifte (beispielsweise Kugelschreiber) der Farben Blau oder Schwarz zum Ausfüllen der Stimmzettel mitzubringen.

In Laufenburg wurde wegen der Pandemie die Zahl der Wahlbezirke reduziert. Die Altstadt, der Rappenstein und Grunholz wählen in der Rappensteinhalle, die Oststadt in der Hebelschule Rhina, Binzgen im Foyer der Rappensteinhalle, Rhina in der Rappensteinhalle, Luttingen und Hauenstein in der Möslehalle Luttingen, Rotzel und Hochsal im Bürgerhaus Nord Rotzel. In Murg bleibt es bei der gewohnten Einteilung der Wahlbezirke und -lokale: Murg I wählt im Rathaus Murg, Murg II im neuen Schulhaus Murg, Niederhof im Bürgerhaus Niederhof, Oberhof in der Thimoshalle Oberhof, Hänner in der Ortsverwaltung Hänner.

Unsere Zeitung informiert am Sonntagabend auf ihrer Homepage (suedkurier.de) laufend über die aktuellen Ergebnisse in Land, Region, Städten und Gemeinden. Neben allen Zahlen gibt es hier Analysen und Stimmen zum Wahlausgang. Live dabei sind sie auch mit unserem regionalen Wahlticker (suedkurier.de/hochrhein).