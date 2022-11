von Andrea Worthmann

Ein Barhocker, eine Gitarre und die betörende Stimme von Rainee Blake reichen aus, um die Buchhandlung Buch & Café am Andelsbach zu füllen und die anwesenden Gäste gute 75 Minuten zu begeistern. Veranstalterin Renata Vogt hat mit der Soulsängerin ihre erste „eigene“ Veranstaltung in der Buchhandlung außerhalb der Kulturkommission, von der sie sich erst kürzlich verabschiedete. In einer Matinée präsentiert die in Los Angeles lebende Sängerin selbstgeschriebene, aber auch Coversongs.

Die nächsten Termine Renata Vogt kündigt noch weitere Veranstaltungen im November und Dezember in der Buchhandlung an. So wird der alemannische Lyriker Markus Manfred Jung am Sonntag, 20. November, um 11 Uhr aus seinem neuen Buch „Vom Glück des Findens“ lesen, in dem 30 Pilze mit Hilfe von 30 Geschichten beschrieben werden. Am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr wird Holger Paetz satirisch auf das Jahr 2022 zurückblicken.

Das erste Lied „That‘s the way“ macht auch sofort deutlich, welche Einheit Stimme und Gitarre bilden können. Warm und sanft singt Blake, lässt sich ganz und gar in die Musik fallen und nimmt das Publikum mit. Ihre Songs, so sagt sie, sind oft traurig, aber „Sadness ist fun“ (Traurigkeit macht Spaß) sagt sie und lacht. Blake ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. Sie spielt in der Serie „Nashville“ einen Charakter, für den sie Songs schrieb.

Dies sei eine besondere Herausforderung, da sie sich beim Schreiben des Songs in ihre Figur reinversetzen muss. So auch in die Ballade „Treading Water“, die auf dem Soundtrack der Serie zu hören ist. Bei dem Lied „Landslide“, im Original von Fleetwood Mac, wird es emotional und nicht nur die Künstlerin selbst muss ein Tränchen verdrücken. In der Pause gibt es dann für den einen oder die andere die Möglichkeit für einen lockeren Smalltalk mit der Künstlerin, auf den sie sich auch mit Freuden einläßt.

Im zweiten Teil geht es es mit einem Cover von Joni Mitchell weiter. Überhaupt zeigt Blake bei ihren melancholischen Liedern, die ganze Bandbreite ihrer Stimme: Kräftig, gleichzeitig weich und intensiv. Dass sie ihre Lieder spürt und lebt ist das Besondere an dieser One-Woman-Show. Das Publikum dankt ihr mit entsprechendem Applaus für „so many emotions“, wie Blake sagt. Für ein Konzert mit „so viel Gefühl“.

Nach der Zugabe „Fool for Love“, bei dem das Publikum mitwirkte, ist das intime Konzert zu Ende und die Gäste glücklich. So beweist es der lang anhaltende Applaus des Publikums.