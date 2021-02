In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Montag, 22. Februar, wird Marc Feldmann seinen ersten öffentlichen Auftritt haben, wenn es um den Sachstandsbericht der Bestandserfassung und Sanierung der Laufenburger Kanalisation geht. Der 26-jährige gebürtige Grunholzer Marc Feldmann verstärkt bereits seit 1. August das Team im Bauamt, wo drei technische und auf 2,4 Stellen drei Verwaltungsangestellte tätig sind. In den vielen Monaten der personellen Unterbesetzung hatte das Bauamt nicht alle anstehenden Maßnahmen abarbeiten können. „Projekte, die im Haushalt finanziert sind und die auch umgesetzt werden müssen, können derzeit nicht angegangen werden“, hatte Krieger bereits im Dezember 2019 die Folgen der Unterbesetzung umrissen. Wie viele andere Gemeinden auch, hatte die Stadt Laufenburg in der Phase der Hochkonjunktur Schwierigkeiten, geeignetes Personal zur Besetzung der technischen Angestelltenstellen zu finden.

Feldmann stieß nahtlos nach seinem Abschluss an der Technikerschule Freiburg zur Stadt. Der bei der Grunholzer Firma Maier Sanitär- und Heizungstechnik ausgebildete Anlagenmechaniker hatte 2018 in Freiburg eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Gebäude- und Systemtechniker begonnen. In der Laufenburger Stadtverwaltung ist er jetzt unter anderem für den Tiefbau, die Sanierung der Gemeindestraßen, die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung für die städtische Kanalisation, die Bearbeitung von Trinkwasser- und Entwässerungsanträgen sowie – aktuell ganz wichtig – den Breitbandausbau zuständig.