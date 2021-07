von sk

Ein Autofahrer fuhr am Mittwochmorgen bei Laufenburg in den verlorenen Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeug. Der 51-jährige Autofahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf der Binzger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich der Anhänger samt Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug eines 64 Jahre alten Mannes gelöst. Ein ungesichert mitgeführter Bagger wurde vom Anhänger geschleudert, ohne weiteren Schaden anzurichten. Am entgegenkommenden Auto und am Anhänger entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden dürfte bei über 30.000 Euro liegen. Zur Klärung der Unfallursache wurden das Zugfahrzeug und der Anhänger sichergestellt.