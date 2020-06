von sk

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf einer Dieselspur am Freitag in Laufenburg leicht verletzt. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens hatte zuvor vergessen, den Tankdeckel zu schließen.

So trat laut Polizeibericht während der Fahrt, insbesondere in Kurven, Diesel aus – so auch in der Säckinger Straße in Höhe der Hännerstraße. Dort kam dann gegen 12.45 Uhr der 27 Jahre alte Motorradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 1000 Euro.