von sk

Binzgen – Beim Befahren der Erlenstraße in Binzgen streifte ein Unbekannter zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, einen Audi, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Der Verursacher verließ laut Polizei die Unfallstelle, ohne einen Hinweis zu hinterlassen oder sonst sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.