An Weihnachten bleibt der Lichterschmuck im Laufenburger Städtle an vielen Stellen dunkel. Unbekannte zerstörten in der Nacht auf den Vierten Advent Teile der Weihnachtsdekoration und durchschnitten die Leitungen von über 15 Lichterketten. Die Stadtverwaltung beziffert den Sachschaden auf rund 1500 Euro – die Arbeitsstunden der ehrenamtlichen Helfer des Altstadtteams nicht eingerechnet. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt die Stadt eine Belohnung in Höhe von 250 Euro aus.

Unterstützt von Mitarbeitern des Bauhofs und der Forstverwaltung investieren Frauen und Männer im Altstadtteam Laufenburg viel Zeit, um Straßen, Plätze und Brücken weihnachtlich zu schmücken. Zwölf Helferinnen und Helfer sind an drei Samstagen jeweils sieben Stunden unterwegs, um Handläufe mit Tannenreisig zu umwickeln, 400 bunte Schmuckpäckchen an Geländern anzubringen und 3000 Meter Lichterketten zu verlegen. Das Ergebnis lockt jedes Jahr in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit nachts zahlreiche Spaziergänger an, die das Städtle im Lichterglanz bewundern.

Stadt setzt Belohnung aus Die Stadt Laufenburg setzt eine Belohnung in Höhe von 250 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und Überführung des Täters oder der Täter führen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Laufenburg (07763/9288-0 und laufenburg.pw@polizei.bwl.de) entgegen.

Was die einen freut, scheint bei anderen die Zerstörungswut zu befeuern. Seit Jahren schon demolieren Unbekannte immer wieder die Weihnachtsdekoration zum Teil im erheblichen Umfang. So waren erst Anfang Dezember Lichterketten auf der Laufenbrücke und im Schweizer Teil der Altstadt beschädigt worden (unsere Zeitung berichtete). Nun traf es wenige Tage vor dem Weihnachtsfest in der Nacht vom Samstag auf den vierten Adventssonntag, 18./19. Dezember, die deutsche Seite.

Auch vor der Zeiser‘schen Apotheke wurde der elektrische Weihnachtsschmuck herabgerissen. | Bild: Michaela Werne/Altstadtteam Laufenburg

Etwa die Hälfte der Beleuchtung sei zerstört worden, teilte Michaela Werne vom Altstadtteam auf Anfrage unserer Zeitung. Betroffen sind laut Julia Eichmann von der Tourismus- und Kulturabteilung der Stadt der Bereich oberhalb des Parkdecks Rheinterrasse, der Fußweges Richtung Kirche und der Bereich entlang der Andelsbachstraße. Auch am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz wurde ein Teil der hochwertigen, dick ummantelten Lichterkette durchschnitten und zerstört. Den angerichteten Sachschaden beziffert Eichmann auf etwa 1500 Euro.

„Seit wir die Altstadt schmücken, also seit 18 Jahren, hatten wir noch nie einen solch großem Schaden. Da ging jemand durch und hat Lichterkette für Lichterkette zerstört“, sagt Michaela Werne für das Altstadtteam. Mehr als 15 der hochwertigen 60 Meter langen Ketten, deren Einzelpreis zwischen 80 und 100 Euro liege, seien zerrissen oder zerschnitten worden.

Das Städtle wird dieses Jahr zu Weihnachten dieses Bild nicht bieten. Auch im Bereich des Rathausplatzes zerstörten Unbekannte große Teile des Lichterschmucks. | Bild: Michaela Werne/Altstadtteam Laufenburg

Während die Anfang Dezember beschädigte Dekoration durch eine Materialspende des Obi Laufenburg schnell habe ersetzt werden können, müssten nun die Lichterketten neu beschafft werden. Werne: „Wir haben uns schon vor langem für Ketten mit einer ganz bestimmten Lichtfarbe entschieden. Die können wir nicht einfach durch andere ersetzen.“