von sk

Unbekannte wollten in Laufenburg am Freitagmittag in ein Einfamilienhaus an der Grunholzer Straße einbrechen. Zwischen 15 und 16.30 Uhr versuchten Unbekannte, über die Terrassentüre in das Anwesen einzudringen. Dies scheiterte, da sich die aufgebrochene Türe verkantete. Die Bewohner waren kurz abwesend. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741/8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise.