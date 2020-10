Zum wiederholten Male haben in Laufenburg Unbekannte die Engelsfigur vor der Kirche Heilig Geist zerstört. Nur noch ein Stumpf ist übrig von der 92 Zentimeter hohen Skulptur. Vom Rest fehlt nach Informationen unserer Zeitung bisher jede Spur. Die Sachbeschädigung erfolgte vermutlich vergangenes Wochenende.

Der unschuldig über den Dächern von Laufenburg betende Engel wurde schon mehrmals mutwillig zerstört. Unser Bild zeigt den Zustand der Statuette 2003. | Bild: Charlotte Fröse

Bereits mehrere Male war die Skulptur Ziel von Vandalismus. Drei Jahre lang lagerte sie beschädigt im städtischen Bauhof, ehe 2005 der Verein Kunstwerksta(d)tt bei der Kanderner Steinmetzin Heike Stadtler die Restaurierung in Auftrag gab. Die Anfertigung einer Kopie der vermutlich 1866 in Radolfzell gefertigten Marmorskulptur scheiterte damals an den Kosten.

Nur Bruchstücke waren im Juli 2006 von der Engelsfigur übriggeblieben. | Bild: Charlotte Fröse

Der restaurierte Marmorengel wurde im Mai 2006 wieder aufgestellt, nur um bereits im Juli wieder schwer beschädigt zu werden. Damals setzte die Stadtverwaltung eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führten. Doch konnte nie ermittelt werden, wer den Engel zerstört hatte. Eine Laufenburgerin finanzierte Ende 2006 die erneute Restaurierung in Kandern und die Anfertigung einer Kopie aus Betonguss. Nun wurde auch diese zerstört.

Laufenburg Ein Denkmal für die Liebe verschwindet spurlos Das könnte Sie auch interessieren

Immer wieder kommt es in der Laufenburger Altstadt zu Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter. So kam im März 2019 auf der Laufenburger Codman-Anlage die von Simone Urbanke geschaffene Skulptur „Paar“ abhanden. Das Werk war eine Leihgabe der Künstlerin an die Stadt und stand unterhalb des Altstadtbahnhofs am Rheinufer. Vieles spricht dafür, dass der 2,20 Meter hohe und etwa 100 Kilogramm schwere Kunsttoff-Bronze-Guss in den Rhein gestürzt wurde. Die nie aufgeklärte Tat war einer der Gründe, weshalb die Künstlerin Laufenburg Anfang 2020 den Rücken kehrte.