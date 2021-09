von sk

Bundesumweltministerin Svenja Schulze kommt auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter in den Kreis Waldshut. Nach den Starkwetterereignissen und Hochwasserkatastrophen werden die Politikerinnen in Luttingen mit Rettungsorganisationen und Bürgern über klimagerechte Anpassungsmaßnahmen und Katastrophenprävention sprechen. In Albbruck-Birndorf werden sie mit Morath Bohrtechnik ein weltweit agierendes Unternehmen besuchen, das sich unter anderem auf die Bekämpfung von Katastrophenschäden spezialisiert hat.

Der erste Besuch

Erste Station der Bundesministerin ist am Donnerstag, 9. September, 19 Uhr, die Möslehalle in Luttingen. Neben Berichten von Helfern, die aus den Hochwassergebieten zurück sind, wird es darum gehen, wie Kommunen Katastrophenfolgen vorbeugen können und welches Einsatzpotenzial im Katastrophenschutz notwendig ist, um effektiv reagieren zu können.

Der zweite Tag

Ein Tag später sind die SPD-Politikerinnen mit Experten zu Gast bei der Morath Bohrtechnik in Albbruck-Birndorf. Das Unternehmen hat den Helfereinsatz des SV Buch in Ahrweiler unterstützt, die Technik aus Birndorf kommt weltweit zum Einsatz, wenn eine Stabilisierung von Bauten und Umwelt notwendig wird. Zuletzt war Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Oktober 2020 für eine Waldexkursion im Kreis Waldshut.

Anmeldung

Die Veranstaltung in Luttingen ist öffentlich und findet unter Beachtung der 3-G-Regeln statt – genesen, geimpft oder getestet. Wer einen Test benötigt, sollte ihn vorab machen lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird per E-Mail um Anmeldung gebeten (rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de).