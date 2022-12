Eine revierübergreifende Treibjagd findet am Donnerstag, 29. Dezember, in den Jagdrevieren Binzgen und Laufenburg statt.

In der Zeit von 8 bis 15 Uhr werden die Kreisstraße von Binzgen-Dörnet nach Hochsal, die L 151a von Hochsal nach Grunholz, die Laufenburger Straße in Rotzel ab Ortsausgang, sowie die Allmendstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Waldbesucher sollten in dieser Zeit nicht im Wald von Binzgen und der Allmende unterwegs sein. Es ist auch mit freilaufenden Hunden zu rechnen.