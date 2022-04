In Laufenburg untergebrachte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine feiern am Sonntag in der evangelischen Versöhnungskirche einen Ostergottesdienst. Er werde in ukrainischer Sprache abgehalten, inhaltlich von Frauen aus der Ukraine vorbereitet und vom evangelischen Pfarrer i. R. Eberhardt Günther (Murg) mitgestaltet, teilte der Kirchenälteste Tilman Elsäßer mit. Zum Gottesdienst eingeladen sind nicht nur die in Laufenburg lebenden ukrainischen Flüchtlinge, sondern auch alle anderen Interessierten.

Die Idee zu dem Gottesdienst sei erst am Dienstag aufgekommen, berichtet Elsäßer. Bei einem Treffen von Flüchtlingen und Mitgliedern des Helferkreises im evangelischen Gemeindesaal sei der Vorschlag geäußert worden, gemeinsam Ostern zu feiern. Die meisten Menschen in der Ukraine gehören der orthodoxen Kirche an. Wie die evangelische und auch die katholische Kirche feiert auch diese Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Weil die Ostkirchen zur Bestimmung des Datums noch den alten Julianischen Kalender verwenden, liegt Ostern bei ihnen später als bei den Westkirchen. Dieses Jahr fällt das orthodoxe Osterfest auf den 24. April.

Wegen der Kürze der Zeit habe alles sehr schnell gehen müssen, sagt Elsäßer, der ebenfalls im Helferkreis aktiv ist. Eine Gruppe ukrainischer Frauen habe sich bereit erklärt, die Feier vorzubereiten. Eine am Konservatorium ausgebildete Pianistin werde sie am E-Piano begleiten. Für die im Urlaub befindlichen Gemeindepfarrer Michael und Regine Born springe der Murger Ruheständler Eberhardt Günther ein.

Die Osterfeier in der Versöhnungskirche beginnt um 11.30 Uhr im Anschluss an den regulären Gemeindegottesdienst. Alle Teilnehmer der Osterfeier sind anschließend zum Beisammensein im Gemeindesaal eingeladen.

Nach Elsäßers Informationen leben in Laufenburg derzeit rund 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Praktisch alle seien Frauen, Kinder und Jugendliche oder ältere Menschen.