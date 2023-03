Ins Bewusstsein bringen, dass den Bewohnern von Peru geholfen werden muss – mit diesem Anliegen veranstaltet der Perukreis Heilig Geist Laufenburg am Sonntag, 12. März, wieder einen Perusonntag. Es soll aber auch darum gehen, Rechenschaft abzulegen darüber, wie die eingegangenen Spenden eingesetzt wurden. Der Perukreis engagiert sich seit über 30 Jahren in Peru. Die Hilfsprojekte sind vielseitig und können ohne regelmäßige Spenden nicht am Leben gehalten werden.

Dem Perukreis um die Vorsitzende Claudia Weber-Wagner liegen die vier Familienküchen in Lima Tablada sehr am Herzen. Das Hauptaugenmerk aber richtet sich auf die Partnergemeinde „Nuestra Senora del Patrocinio“ in Huánuco. Hier wurde während der Pandemie eine neue Familienküche errichtet, was ohne die finanzielle Unterstützung aus Laufenburg nicht möglich gewesen wäre, wie Weber-Wagner sagt. Weiterhin würden die Spenden für eine bessere Bildung Jugendlicher sorgen. Eine Herberge ermögliche es Jugendlichen aus den Bergdörfern, eine weiterführende Schule zu besuchen. Padre Terry, Pfarrer der Partnergemeinde, unterstütze Familien, vor allem Kinder und Jugendliche, die durch die Pandemie in bittere Armut geraten oder sogar Waisen geworden sind.

„Ende Juli kommen drei junge Erwachsene aus unserer Partnergemeinde in Huánuco zu Besuch, die sich Kontakt zu jungen Menschen in und um Laufenburg wünschen. Daher wäre es schön, wenn sich junge Menschen mit uns in Verbindung setzen, die gerne in freundschaftlicher Begegnung mit der kleinen Gruppe etwas unternehmen möchte“, so die Bitte von Weber-Wagner. 2022 flossen über 12.000 Euro an Spendengeldern in die Projekte in Peru.

Der Perusonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche Heilig Geist, umrahmt von spanischen Liedern. Anschließend gibt es im Pfarrheim ein landesgemäßes Mittagessen und eine Combo sorgt für Unterhaltung. Ein Bildervortrag von Claudia Weber-Wagner informiert über die aus Laufenburg finanzierten Projekte.