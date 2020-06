Die Suche begann am späten Freitagnachmittag und dauerte zunächst bis Samstagmorgen um 1.30 Uhr. Die Suche wurde am Samstagmorgen nach einer Einsatzbesprechung, die um 7.30 Uhr im Feuerwehrgebäude in Laufenburg, unter der Leitung von Christian Baumgartner von der Polizeidienststelle Laufenburg und Bürgermeister Ulrich Krieger, stattfand, fortgesetzt.

Zunächst wurde das Gebiet in der Nähe des Wohnortes Hochsal systematisch abgesucht, wobei auch Hundestaffeln mit Personenspürhunden und Flächenspürhunden des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz waren. | Bild: Reinhard Herbrig

Inzwischen waren Rettungskräfte der Polizei, der Feuerwehren aus Laufenburg, Murg und Görwihl, sowie das THW von Laufenburg und Bad Säckingen, im Einsatz. Am Freitag waren zusätzlich Hubschrauber und Drohnen im Einsatz.

Fahrzeuge der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks an der A 98.7 südlich Hochsal. | Bild: Feuerwehr Laufenburg

Zunächst wurde das Gebiet in der Nähe des Wohnortes Hochsal systematisch abgesucht, wobei auch Hundestaffeln mit Personenspürhunden und Flächenspürhunden im Einsatz waren. Wie Christian Baumgartner von der Polizei erklärte, wurde bis Samstagmittag keine erfolgversprechende Spur ausfindig gemacht. In den nächsten Stunden würden die Waldgebiete und offenen Flächen systematisch durch die vorhandenen Helfer abgesucht, um damit jede kleinste Spur, die zur Auffindung des 63-jährigen, hilflosen Mannes führen kann, zu verfolgen.

Beim Feuerwehrgerätehaus in Laufenburg trafen sich mehr als 450 Rettungskräfte von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz seit Freitagnachmittag auf der Suche nach einem hilflosen 63-jährigen Mann aus Hochsal. | Bild: Reinhard Herbrig

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Dennoch wurde die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorgansastionen abschließend als sehr gut beurteilt.