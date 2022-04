von Brigitte Chymo

Maria Fritz vom Kinderhilfswerk Ukraine freute sich am vergangenen Samstag bei der Spendenübergabe riesig über die schöne Summe. Zusammengekommen war sie beim Sponsorenlauf: 47 Kinder und Jugendliche hatten am 1. April 580 Runden im Laufenburger Waldstadion gedreht und dabei eine Strecke von 232 Kilometern zurückgelegt. Selbst der Nieselregen hatte die jungen Läuferinnen und Läufer der Jugendabteilung des TV Laufenburgs nicht stoppen können. Jede Runde brachte bares Geld. 4647 Euro kamen zusammen, der Verein rundete auf, und am Ende konnten stolze 5000 Euro an das Kinderhilfswerk Ukraine übergeben werden.

Kinderhilfswerk Ukraine Das Kinderhilfswerk unterstützt seit dem Jahr 2008 bedürftige Kinder und deren Familien im ländlichen Westen der Ukraine. Neben regelmäßigen Hilfsgütertransporten hilft das Kinderhilfswerk über Patenschaften. Die Projektarbeit erfolgt über Partner vor Ort. Infos über www.kinderhilfswerk-ukraine.de

Erst Anfang März hatte das Orgateam, Charlotte Lettau, Sophia Berger, Aline Schmidt und Lena Bubke den Aufruf zum Sponsorenlauf gestartet und in kürzester Zeit organisiert. Als Dankeschön war die Resonanz am Tag des Sponsorenlaufs überwältigend. Besonders die Jüngeren ließen sich kaum stoppen: „Mehrere Kinder unter 12 Jahren liefen über 20 Runden“, erzählt Charlotte Lettau, eine Fünfjährige sogar unglaubliche zwölf Runden. Da musste so mancher Sponsor tief in die Tasche greifen. „Ein Dankeschön an alle Sponsoren. Das hat uns echt umgehauen“, freut sich Trainerin Lettau.

Hauptsächlich Hygieneartikel, Lebensmittel, Bettwäsche und Handtücher sind an Bord des dritten Hilfskonvois in die Ukraine.

Wie Maria Fritz vom Kinderhilfswerk Ukraine bei der Spendenübergabe erklärte, wird ein Teil für die Hilfslieferungen in die Ukraine verwendet, der andere Teil hier vor Ort für die Flüchtlinge. „Die letzten Tage kamen 41 Personen hier an. Alle brauchen Kleidung und Schuhe, und wir haben nichts, was passt“, sagt Fritz.

Geschafft: Der dritte Lkw des Kinderhilfswerks Ukraine seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist gepackt und kann sich mit 19 Tonnen Hilfsgütern auf den Weg machen.

Mittlerweile packen Helfer bei der Lagerhalle in Rhina den dritten Hilfstransport. Seit Kriegsbeginn hat das Kinderhilfswerk viele Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine gebracht. Dieses Mal sind es 19 Tonnen. Am Ende ist der Lkw unter anderem mit einer Tonne Hygieneartikel beladen, vier Tonnen Lebensmitteln und knapp vier Tonnen Bettwäsche und Handtüchern. Ziel der Hilfsgüter ist die Mission Gloria in Sarny im Westen der Ukraine. Von dort aus werden die Hilfsgüter ins Landesinnere weiterverteilt.