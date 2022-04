von Susanne Schleinzer-Bilal

Über die erste Live-Sitzung freute sich der Vorstand des Turnvereins Laufenburg Armin Schmidt am vergangenen Freitag. Bei den Mitgliederzahlen habe sich nichts verändert, resümierter er, der Verein habe nach wie vor 691 Mitglieder, etwa ein Drittel Kinder und zwei Drittel Erwachsene. „Das ist sehr positiv“, freute sich Schmidt. Bei den Teilneuwahlen wurden Schriftführer Andreas Bergmann und Kassenwartin Anja Stein bestätigt. Neue Beisitzer für Birgit Schmidt und Peter Meister wurden nicht gefunden.

Einen Spendenlauf für die Ukraine hatte die Jugendvertretung des Turnvereins Laufenburg für den ersten April organisiert (sie Bericht oben). „Wahnsinn, was ihr in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt,“ lobte Schmidt die Jugendlichen.

Von der Corona-Pandemie geprägt waren alle Gruppen, erklärten die Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die zum Teil ins Freie ausweichen oder pausieren mussten. Sofia Berger hat 14 Turnerinnen von 6 bis 12 Jahren in ihrer Gruppe. Seit März seien sie wieder in der Rappensteinhalle, machten Krafttraining oder Geräteturnen.

Franz Butz vom Lauftreff erklärte, sie hätten im Juni 2021 mit den Übungseinheiten begonnen. Im Durchschnitt seien sie acht Personen, wobei die älteste Teilnehmerin 91 Jahre alt sei. Traudel Glöckler von der rhythmische Sport-Gymnastik berichtete, sie machten zwischendurch ein Online-Training. Karin Harsch (Kinderturnen) erklärte, sie seien nach den Sommerferien in der Möslehalle in Luttingen gewesen, wo sie Ballspiele, Fangen oder Balancieren machten. Eine „Riesen-Nachfrage gebe es beim Eltern-Kind-Turnen, informierte Renate Ivnik. „Der Ninja Warrior Parcours“ sei der Hit, so Penny Janek vom Kinderturnen. Beim Ballsport in der Halle in Rhina seien sie eine „eingeschworene Gruppe“, so Marcel Köpfer. Barren, Kasten, Reck mit dem Focus auf der Fitness der Kinder, darum geht es bei Übungsleiterin Kathi Kriese. Auch hier gebe es eine Warteliste.

2021 sei es überschaubar hinsichtlich der Wettkämpfe gewesen, bilanziert Leichtathletiktrainerin Andrea Lettau. „Multi-Kulti“ gehe es im Volleyball bei Quadratullah Azizi zu. Die Frauengymnastikgruppe von Sigrid Rebholz hatte sich neunmal getroffen, Ingrid Schmidt plant wieder Wanderungen und Christiane Schwindt von der Frauen-Rücken- und Funktionsgymnastik resümiert: „Alle turnen mit Begeisterung“.

Der Turnverein Laufenburg zählt 691 Mitglieder. Der Verein bietet Sport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Gleichberechtigtses Vorstandsteam: Armin Schmidt, Miriam Bubke und Caroline Reinhard. Kassenwartin ist Anja Stein, Schriftführer Andreas Bergmann