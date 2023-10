Am Samstagnachmittag fand im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg die offizielle Jubiläumsveranstaltung zum 125-jährigen Bestehen des TV Laufenburg statt. Die Vorsitzende Miriam Bubke hieß die über 90 Gäste in ihrer Begrüßung willkommen – unter ihnen Bürgermeister Ulrich Krieger, der Vorsitzenden des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer. Den Rückblick auf 125 Jahre TV Laufenburg, den Peter Meister verfasst hatte, wurde von Hans-Eugen Tritschler, Renata Ivnik, Sarah Höcker und Noah Gastel vorgetragen.

Zu den Ehrengästen der Jubiläumsveranstaltung gehörte Gundolf Fleischer, Vorsitzender des Badischen Sportbundes, der den Jubelverein mit der großen Ehrengabe auszeichnete, die er der Vorsitzenden Miriam Bubke übergab.

Dank des großen Engagement ihrer verschiedenen Vorsitzenden, unter denen Christiane Schwindt mit 20 Jahren Leitungsfunktion herausstach, sowie der vielen ehrenamtlichen Übungsleiter, wuchs der TV Laufenburg zu einen Verein mit über 600 Mitglieder heran. Er wurde in Rhina im Jahre 1898 von einer Handvoll Männer gegründet und nahm viele Hürden, wie etwa die beiden Weltkriege. In ihm sind viele verschiedene Sportarten, sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport, beheimatet.

Die Ehrengäste der Jubiläumsveranstaltung des Turnvereins (von links), Gundolf Fleischer (Sportbund), Ines Zeller (Schwarzwaldverein Laufenburg), Dieter Meier und Ralf Buckel (MHTG), Michael Rimmele (LG Hohenfels) und Bürgermeister Ulrich Krieger, fühlten sich in der Familie des TV sichtlich wohl.

Während anfangs nur Männer dem TV Rhina angehörten, fühlen sich heute Frauen, Männer sowie Kinder und Jugendliche im Verein zu Hause. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger in seiner Rede betonte, sind drei wesentliche Punkte die Gründe für den Erfolg: Der TV hat sich dem Wandel der Zeit angepasst und neue Angebote geschaffen, ohne seinen Kern zu vergessen. Dem TV ist die Jugendarbeit immer wichtig gewesen. Und: Der TV hat immer engagierte Vorstände und Mitglieder im Turnrat gehabt. Deshalb überreichte Krieger Christiane Schwindt die Verleihungsurkunde und die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Renata Ivnik und Hans-Eugen Tritschler trugen den ersten Teil der Chronik, die Peter Meister geschrieben hat, vor.

Mit den musikalischen Einlagen durch das Duo Linda Grüber, Gitarre und Gesang und Alin Schmidt, Ukulele und Mundharmonika sowie die Auftritte der Rhythmischen Sportgymnastik-Abteilung RSG 2 und 3 wurden die Gäste gut unterhalten.

Ehrungen: Für 60 Jahre wurde Monika Haas geehrt, für 50 Jahre Franz Schleibinger, für 40 Jahre Margarete Rohner, Antonie Tritschler, Erhard Kühn und Wolfgang Piekenhain, für 25 Jahre Petra Beutel, Ursula Gerteis, Gerhard Muffler, Birgit Schäuble, Barbara Morla, Manuel Verge, Ines Zeller, für 15 Jahre Martina Brosda, Elke Jüttner, Claudia Kammerer, Andrea Lettau, Jutta Leuenberger-Zöllner, Cornelia Maurer-Borghardt und Sandra Mönig.