Der Turnverein Laufenburg ist stark – was die Mitgliederzahl betrifft, es sind 650, aber auch im Angebot. 18 Übungsleiter kümmern sich darum, dass alle Bewegungsinteressierten eine gute Anleitung erhalten. Darunter sind auch schon die Kleinsten mit zwei Jahren, wie aus der Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus Sonne in Rotzel hervorging.

Renata Ivnik ging in ihrem Bericht auf ihr Angebot für Zwei- bis Vierjährige ein, die in zwei Gruppen und in Begleitung ihrer Eltern in der Möslehalle turnen und so den Grundstock für später legen. Ihr Ziel ist es, den Kindern die Freude an Bewegung spielerisch zu vermitteln. In dieselbe Kerbe schlagen Karin Harsch, die beim Kinderturnen die Vier- bis Sechsjährigen in zwei Gruppen und Katharina Kriese, die 21 Kinder von sechs bis zwölf Jahren beim Geräteturnen betreuen. Auf diese Vorarbeit und weiterer Abteilungen konnte die Leiterin der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG), Traudel Glökler, aufbauen, die mit ihrer Truppe viele Preise bei verschiedenen Wettbewerben errang. Natürlich werde auch den Erwachsenen in verschiedenen Kursen die Möglichkeit geboten, ihre Fitness zu erhalten, wie dies Franz Butz in seinem Lauftreff praktiziere. Vorsitzender Armin Schmidt freute sich, dass es trotz Corona zu keinem Mitgliederschwund kam. Der TV hat rund 650 Mitglieder, ein Drittel davon sind Kinder. Obwohl 18 Übungsleiter im Verein Sport und Bewegung vermitteln, suche er händeringend nach weiteren, sagte Schmidt.

Die Ehrung der langjährigen Mitglieder fand auch 2022 separat im Bürgerhaus von Rotzel statt. Ein Höhepunkt war der Besuch der Laufenburger Acht bei seiner Einweihung und eine Wanderung auf ihr. Die Übungsleiter dankten alle der Stadt Laufenburg für die Möglichkeit, ihre Kurse entweder in der Turnhalle in Rhina, der Möslehalle oder der Rappensteinhalle abhalten zu können. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger in seinen Grußworten erklärte, ist mit der Fertigstellung der Turnhalle in Rhina Anfang Oktober zu rechnen. Die Verzögerung entstand wegen der langen Lieferzeit von 50 Wochen für die neuen Tore. Auch die Möslehalle werde weiter saniert. Er dankte dem Vorstand des Vereins und den Übungsleitern für ihre gute Arbeit und überbrachte die Grüße von Gemeinderat und Stadtverwaltung.

Vor der Jahresversammlung berieten die rund 30 anwesenden Mitglieder über eine Beitragserhöhung, die für Erwachsene von jährlich 55 auf 70 Euro angehoben wurde. Für Kinder und Familien erfolgte die Erhöhung entsprechend. Die Vergütungen der Übungsleiter, Trainer und Vorstände wurden ebenfalls erhöht. Kassenwartin Anja Stein freute sich über ein deutliches Plus, die Entlastung durch die Kassenprüfer Franz Butz und Sören Müller war eher Formsache. Sie wurden für weitere zwei Jahre zu Kassenprüfern gewählt.

Die Mitglieder wählten Armin Schmidt und Miriam Bubke zu gleichberechtigten Vorsitzenden. Zu neuen Beisitzerinnen bestimmten sie Sophia Berger und Renata Ivnik. Die bisherige weitere Vorsitzende Carolin Reinhard schied aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Sie bleibt dem TV jedoch mit Rat und Tat erhalten. Armin Schmidt dankte ihr mit einem Blumenstrauß für ihre bisherige engagierte Tätigkeit im Vorstand.

Und der Verein hat noch Großes vor in diesem Jahr: Der TV will sein 125. Jubiläum am 8. Juli feiern, erklärte Armin Schmidt abschließend.