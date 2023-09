Laufenburg/Schweiz – Hugo ist in Laufenburg/Schweiz imaginär mit dabei gewesen. Mit etwas Fantasie und Einbildungskraft konnte das Publikum Michel Gammenthalers „absoluten Lieblingsonkel“ schmunzeln und lachen sehen. Schließlich hat er ihm einst das Zaubern beigebracht. Zwar ist sich der Schweizer Stand-Up-Comedian und Zauberkünstler nicht ganz sicher, ob Hugo wirklich sein Onkel war oder ist, das lässt er offen. Es könnte auch eine gut gemachte Kunstfigur für seine witzigen Anekdoten sein.

Aber alle haben zu ihm „Onkel Hugo“ gesagt. Besagter Hugo war bei jedem Familienfest dabei und hat mitgegessen. Wenn er unterwegs war in Wirtschaften, dann hatte er als Grundausstattung ein Seil und ein Kartenspiel dabei. So wie Gammenthaler jetzt bei seinen beiden ausverkauften Auftritten in der Kultschüür, wo er mit der Wilhelm-Tell-Nummer und dem Knoten im Seil sein Programm eröffnete, das „Hugo“ gewidmet ist.

„Hugo? – Comedy und Tricks“, so heißt Gammenthalers achtes Soloprogramm. Wie die Zeit vergeht! Auch Komiker werden nicht jünger, sehen immer schlechter, auch das Gehör wird nicht besser. Und so thematisiert der Komiker auf der Bühne auch sein Älterwerden. Er ist jetzt über 50 und will die nächsten Jahrzehnte 50 bleiben. Wer will schon älter als 50 sein? Das fragt er rhetorisch in die Runde. Die Haare gibt es dann nur in zwei Varianten: weiß oder weg. Mit seinem Hörvermögen steht es auch nicht mehr zum Besten. Die Partnerin muss alles zwei Mal sagen. Nett, wie Gammenthaler hier mit seinem Alter kokettiert. Immer wieder kommt er aber auch auf Onkel Hugo zurück. Der hat bei Entscheidungen gewürfelt (was Gammenthaler genauso vorführt), war esoterisch (was dieser noch nicht ist) und war ein Verkaufsgenie mit „Wundertalern“ (die er auch für sein Gedankenlesen einsetzt).

Das Programm ist eine Mischung aus Comedy, Zauberei und Interaktion mit den Zuschauern. Die witzig, locker und unterhaltsam aufbereiteten Begebenheiten aus dem Alltag über Wanderungen, Wohnwagen, Kuhfladen und den verfressenen Hund Norris werden mit Zaubertricks verbunden – und, passend zum Vierbeiner, mit einem Hund-Katze-Psychotest. Dieses Pingpong mit den beiden Genres Kabarett und Zauberei ist ein Markenzeichen des Zürchers und ein Alleinstellungsmerkmal in der helvetischen Bühnenszene. Der 1,94 Meter hoch gewachsene Michel Gammenthaler ist damit sicher der größte Comedian und Illusionist der Schweiz.

Als Komiker bildet Michel Gammenthaler die Realität ab, als Zauberer bietet er Illusion. Da treffen sich also Wirklichkeit und Täuschung bei dieser Liveshow. Man versteht, warum Gammenthaler schon als kleiner Junge von Magie träumte, von Verzauberung und Tricks – und warum er, wie er in einem Interview sagte, neben dem Sackmesser ein Kartenspiel und einen Zauberwürfel auf eine einsame Insel mitnehmen würde.